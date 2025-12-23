Cigarrillos y hoja de coca, con nuevos aumentos por la crisis en Bolivia

En la antesala de las fiestas de fin de año, se registraron aumentos en los precios de los cigarrillos y las hojas de coca en la ciudad de Salta, una situación que comerciantes atribuyen a la crisis de combustibles que atraviesa Bolivia.

Vendedores del Mercado San Miguel explicaron que el encarecimiento del gasoil y la escasez de combustible en el país vecino impactaron de manera directa en el transporte de la mercadería, lo que se trasladó a los precios finales de productos de alta demanda en esta época del año.

Actualmente, el cuarto de hoja de coca se comercializa entre $12.000 y $14.000, según la variedad, mientras que algunas marcas de cigarrillos registraron subas recientes, con precios que pasaron de $9.500 a $10.000.

Pese a los incrementos, los comerciantes aseguraron que la demanda se mantiene. “Puede bajar la cantidad que compra cada cliente, pero son productos que siempre salen”, señalaron desde los puestos del mercado a FM Aries.

No obstante, advirtieron que el contexto regional sigue siendo incierto y no descartaron nuevos aumentos en las próximas semanas, especialmente si persisten las dificultades logísticas y el faltante de combustible en Bolivia.