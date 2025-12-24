Tres recetas fáciles y rápidas para la mesa navideña

Con opciones simples, económicas y listas en pocos pasos, estas tres recetas rápidas se convierten en aliadas ideales para la mesa de Navidad. Desde entradas frescas hasta un postre sin horno, propuestas prácticas para disfrutar de una celebración rica sin pasar horas en la cocina.

Arrolladitos de jamón y queso

Ingredientes

200 g de jamón cocido en fetas

200 g de queso en fetas (port salut, mozzarella o dambo)

2 cucharadas de mayonesa o queso crema

Preparación

Colocá las fetas de jamón sobre una tabla o superficie limpia, bien estiradas. Untá cada feta con una capa fina de mayonesa o queso crema, sin llegar a los bordes. Poné una feta de queso sobre el jamón. Si es muy grande, podés cortarla a la mitad. Enrollá con cuidado desde un extremo, presionando suavemente para que quede firme. Llevá los rollos a la heladera durante 15–20 minutos para que tomen consistencia. Retiralos y cortá en rodajas de unos 2 cm. Serví fríos.



Ensalada navideña de pollo

Ingredientes

2 pechugas de pollo hervidas y desmenuzadas

1 manzana verde en cubos chicos

1 tallo de apio picado fino o 1 zanahoria rallada

50 g de nueces picadas

4 cucharadas de mayonesa

Sal y pimienta a gusto

Preparación

Herví el pollo en agua con sal durante unos 20 minutos, hasta que esté bien cocido. Dejá entibiar y desmenuzá con las manos o con un tenedor. Lavá la manzana y cortala en cubos pequeños (podés rociarla con unas gotas de limón para que no se oxide). En un bol grande, colocá el pollo, la manzana, el apio o zanahoria y las nueces. Agregá la mayonesa, salpimentá y mezclá bien hasta integrar. Llevá a la heladera al menos 30 minutos antes de servir para que se enfríe y tome sabor.

Postre rápido de galletitas y crema

Ingredientes

1 paquete de galletitas de vainilla o chocolate

400 g de dulce de leche

250 ml de crema para batir

Chocolate rallado o cacao (opcional)

Preparación