Tres recetas fáciles y rápidas para la mesa navideña

Tres recetas fáciles y rápidas para la mesa navideñaSociedad24/12/2025
Con opciones simples, económicas y listas en pocos pasos, estas tres recetas rápidas se convierten en aliadas ideales para la mesa de Navidad. Desde entradas frescas hasta un postre sin horno, propuestas prácticas para disfrutar de una celebración rica sin pasar horas en la cocina.
Arrolladitos de jamón y queso
Ingredientes
- 200 g de jamón cocido en fetas
- 200 g de queso en fetas (port salut, mozzarella o dambo)
- 2 cucharadas de mayonesa o queso crema
Preparación
- Colocá las fetas de jamón sobre una tabla o superficie limpia, bien estiradas.
- Untá cada feta con una capa fina de mayonesa o queso crema, sin llegar a los bordes.
- Poné una feta de queso sobre el jamón. Si es muy grande, podés cortarla a la mitad.
- Enrollá con cuidado desde un extremo, presionando suavemente para que quede firme.
- Llevá los rollos a la heladera durante 15–20 minutos para que tomen consistencia.
- Retiralos y cortá en rodajas de unos 2 cm. Serví fríos.
Ensalada navideña de pollo
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo hervidas y desmenuzadas
- 1 manzana verde en cubos chicos
- 1 tallo de apio picado fino o 1 zanahoria rallada
- 50 g de nueces picadas
- 4 cucharadas de mayonesa
- Sal y pimienta a gusto
Preparación
- Herví el pollo en agua con sal durante unos 20 minutos, hasta que esté bien cocido.
- Dejá entibiar y desmenuzá con las manos o con un tenedor.
- Lavá la manzana y cortala en cubos pequeños (podés rociarla con unas gotas de limón para que no se oxide).
- En un bol grande, colocá el pollo, la manzana, el apio o zanahoria y las nueces.
- Agregá la mayonesa, salpimentá y mezclá bien hasta integrar.
- Llevá a la heladera al menos 30 minutos antes de servir para que se enfríe y tome sabor.
Postre rápido de galletitas y crema
Ingredientes
- 1 paquete de galletitas de vainilla o chocolate
- 400 g de dulce de leche
- 250 ml de crema para batir
- Chocolate rallado o cacao (opcional)
Preparación
- Batí la crema bien fría hasta que esté firme (podés agregar una cucharada de azúcar si te gusta más dulce).
- En una fuente o recipiente, colocá una capa de galletitas. Si son duras, podés humedecerlas apenas con leche.
- Cubrí con una capa de dulce de leche, distribuyéndolo parejo.
- Agregá una capa de crema batida.
- Repetí el procedimiento hasta terminar los ingredientes.
- Finalizá con crema y espolvoreá chocolate rallado o cacao por encima.
- Llevá a la heladera por al menos 1 hora antes de servir.
Últimas noticias
Te puede interesar
¿Por qué se celebra Navidad?Sociedad24/12/2025
La historia del primer Papá NoelSociedad24/12/2025
Lo más visto
Verano y Fiestas en Salta: Atardeceres con DJs y propuestas gastronómicas en Nochebuena
Por Carolina Perez CentenoTurismo24/12/2025