Vuelos demorados en Salta por el temporal en Buenos Aires

Un violento temporal de viento y granizo afecta a Buenos Aires en la previa de las fiestas.

El temporal obligó a suspender y demorar gran parte de los vuelos programados para el día de hoy, por lo que algunos se vieron afectados en relación a la provincia de Salta.

La tormenta, que se desató de manera repentina sobre la Ciudad de Buenos Aires, incluyó lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica. Estas condiciones activaron de inmediato los protocolos de seguridad aeroportuaria, que impiden la carga de combustible y el desplazamiento de aeronaves en pista, lo que llevó a la paralización casi total de las operaciones durante varias horas.



Se encuentran demorados los siguientes vuelos: