Vuelos demorados en Salta por el temporal en Buenos Aires

Sociedad23/12/2025Por Paola VelardePor Paola Velarde
Un violento temporal de viento y granizo afecta a Buenos Aires en la previa de las fiestas.

El temporal obligó a suspender y demorar gran parte de los vuelos programados para el día de hoy, por lo que algunos se vieron afectados en relación a la provincia de Salta. 

La tormenta, que se desató de manera repentina sobre la Ciudad de Buenos Aires, incluyó lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica. Estas condiciones activaron de inmediato los protocolos de seguridad aeroportuaria, que impiden la carga de combustible y el desplazamiento de aeronaves en pista, lo que llevó a la paralización casi total de las operaciones durante varias horas.

Se encuentran demorados los siguientes vuelos:

  • El de Flybondi que debía llegar a Salta a las 19:15 desde Aeroparque, se estima que aterrice 23:00
  • El vuelo de Flybondi que debía partir con destino a Aeroparque se estima que despegue a las 23:30
  • El vuelo de Aerolíneas Argentinas que debía partir a las 21:20 con destino Ezeiza, podría salir recién a las 22:10

