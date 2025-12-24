Uno por uno, así funcionarán los servicios municipales y públicos en Salta por Navidad

Uno por uno, así funcionarán los servicios municipales y públicos en Salta por NavidadSociedad24/12/2025
Con motivo de las celebraciones de Nochebuena, Navidad y fin de año, distintos servicios públicos y privados de la ciudad de Salta funcionarán con horarios especiales. El objetivo es garantizar guardias mínimas y permitir que trabajadores puedan compartir las fiestas con sus familias. A continuación, el detalle de los cambios más importantes.
Recolección de residuos
Desde Agrotécnica Fueguina informaron que los miércoles 24 y 31 de diciembre la recolección se realizará solo hasta las 12 del mediodía.
El servicio se retomará a partir de las 21 horas durante los feriados del 25 de diciembre y 1 de enero.
Las autoridades pidieron respetar estrictamente los horarios para evitar la acumulación de basura.
Transporte público
SAETA confirmó que los colectivos dejarán de circular a las 19:00 los días 24 y 31 de diciembre.
El servicio se reanudará:
- 25 de diciembre y 1 de enero: desde las 10:00 hasta las 22:00, con frecuencia reducida.
- El servicio nocturno normal volverá a partir de la medianoche, con salidas desde las 5:30 del día siguiente.
Estaciones de servicio
Por disposición del sector, las estaciones de servicio suspenderán la venta nocturna de combustibles durante Navidad y Año Nuevo.
Los surtidores permanecerán cerrados entre las 22:00 y las 6:00 las noches del 24 y 31 de diciembre. Se recomienda cargar combustible con anticipación.
Atención municipal
El Centro Cívico Municipal (CCM) permanecerá cerrado el 24 y 25 de diciembre, retomando la atención normal el viernes 26.
Los CIC también estarán cerrados, mientras que emergencias se atenderán las 24 horas a través del 105.
Cementerios municipales
Los cementerios De la Santa Cruz y San Antonio de Padua estarán abiertos:
- De 7 a 19 horas ambos días.
- La administración atenderá hasta las 13 horas.
- Habrá guardias para sepelios.
Mercados municipales
Mercado San Miguel y Anexo / Mercadito Belgrano
- Miércoles 24: de 8.30 a 17.30
- Jueves 25: cerrado
Mercadito Evita
- Miércoles 24: de 11.30 a 15.30
- Jueves 25: cerrado
Patio de la Empanada
- Miércoles 24: de 9.30 a 16.30
- Jueves 25: cerrado
Tránsito y licencias
Los Centros Emisores de Licencias permanecerán cerrados.
El miércoles 24 habrá:
- Exámenes prácticos (con turno previo).
- Exámenes teóricos de 8 a 12 en Santa Fe.
Habrá controles de tránsito en toda la ciudad.
Bienestar animal
- Hospital Municipal de Salud Animal
- Miércoles 24: de 8 a 12
- Jueves 25: de 10 a 12, solo urgencias
- Centro de Adopciones: cerrado (con guardias internas).
- Móvil de Castración: sin servicio.
Bancos y administración pública
No habrá atención bancaria presencial los días 24 y 31 de diciembre, aunque funcionarán cajeros y canales digitales.
La administración pública provincial y el Poder Judicial tendrán asueto, con guardias mínimas y feria judicial.