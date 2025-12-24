Uno por uno, así funcionarán los servicios municipales y públicos en Salta por Navidad

Con motivo de las celebraciones de Nochebuena, Navidad y fin de año, distintos servicios públicos y privados de la ciudad de Salta funcionarán con horarios especiales. El objetivo es garantizar guardias mínimas y permitir que trabajadores puedan compartir las fiestas con sus familias. A continuación, el detalle de los cambios más importantes.

Recolección de residuos

Desde Agrotécnica Fueguina informaron que los miércoles 24 y 31 de diciembre la recolección se realizará solo hasta las 12 del mediodía.

El servicio se retomará a partir de las 21 horas durante los feriados del 25 de diciembre y 1 de enero.

Las autoridades pidieron respetar estrictamente los horarios para evitar la acumulación de basura.

Transporte público

SAETA confirmó que los colectivos dejarán de circular a las 19:00 los días 24 y 31 de diciembre.

El servicio se reanudará:

25 de diciembre y 1 de enero: desde las 10:00 hasta las 22:00, con frecuencia reducida.

El servicio nocturno normal volverá a partir de la medianoche, con salidas desde las 5:30 del día siguiente.

Estaciones de servicio

Por disposición del sector, las estaciones de servicio suspenderán la venta nocturna de combustibles durante Navidad y Año Nuevo.

Los surtidores permanecerán cerrados entre las 22:00 y las 6:00 las noches del 24 y 31 de diciembre. Se recomienda cargar combustible con anticipación.

Atención municipal

El Centro Cívico Municipal (CCM) permanecerá cerrado el 24 y 25 de diciembre, retomando la atención normal el viernes 26.

Los CIC también estarán cerrados, mientras que emergencias se atenderán las 24 horas a través del 105.

Cementerios municipales

Los cementerios De la Santa Cruz y San Antonio de Padua estarán abiertos:

De 7 a 19 horas ambos días.

La administración atenderá hasta las 13 horas.

Habrá guardias para sepelios.

Mercados municipales

Mercado San Miguel y Anexo / Mercadito Belgrano

Miércoles 24: de 8.30 a 17.30

Jueves 25: cerrado

Mercadito Evita

Miércoles 24: de 11.30 a 15.30

Jueves 25: cerrado

Patio de la Empanada

Miércoles 24: de 9.30 a 16.30

Jueves 25: cerrado

Tránsito y licencias

Los Centros Emisores de Licencias permanecerán cerrados.

El miércoles 24 habrá:

Exámenes prácticos (con turno previo).

Exámenes teóricos de 8 a 12 en Santa Fe.

Habrá controles de tránsito en toda la ciudad.

Bienestar animal

Hospital Municipal de Salud Animal

Miércoles 24: de 8 a 12

Jueves 25: de 10 a 12, solo urgencias

Centro de Adopciones: cerrado (con guardias internas).

Móvil de Castración: sin servicio.

Bancos y administración pública

No habrá atención bancaria presencial los días 24 y 31 de diciembre, aunque funcionarán cajeros y canales digitales.

La administración pública provincial y el Poder Judicial tendrán asueto, con guardias mínimas y feria judicial.