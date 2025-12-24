Se conoció cómo serán los contrones de tránsito la noche de Navidad

Esta noche se realizará un operativo especial de tránsito por las fiestas. El subsecretario de Seguridad Vial y Prevención, Néstor Ruiz de los Llanos, brindó detalles en diálogo con Aries.

Durante la madrugada del 25 de diciembre, detalló que se realizarán controles simultáneos de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad.

“Hay una disminución gracias a medidas preventivas, controles y obras como esquinas seguras y delineadores, pero todavía no estamos donde queremos” aseguró.

Se recuerda que la tolerancia en 0 para quienes consuman bebidas alcohólicas en el brindis.