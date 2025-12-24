Se conoció cómo serán los contrones de tránsito la noche de Navidad

Se conoció cómo serán los contrones de tránsito la noche de NavidadPoliciales24/12/2025
Esta noche se realizará un operativo especial de tránsito por las fiestas. El subsecretario de Seguridad Vial y Prevención, Néstor Ruiz de los Llanos, brindó detalles en diálogo con Aries.
Durante la madrugada del 25 de diciembre, detalló que se realizarán controles simultáneos de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad.
“Hay una disminución gracias a medidas preventivas, controles y obras como esquinas seguras y delineadores, pero todavía no estamos donde queremos” aseguró.
Se recuerda que la tolerancia en 0 para quienes consuman bebidas alcohólicas en el brindis.
Últimas noticias
Te puede interesar
Las Lajitas: Aseguran que un oficial de Policía enviaba "mensajes vulgares" a una compañera
Por Guillermo CaliuoloPoliciales23/12/2025
J.V. González: Un empleado judicial habría amenazado a un oficial de la Policía
Por Guillermo CaliuoloPoliciales22/12/2025
Lo más visto
Verano y Fiestas en Salta: Atardeceres con DJs y propuestas gastronómicas en Nochebuena
Por Carolina Perez CentenoTurismo24/12/2025