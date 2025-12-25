Misa para embarazadas: cuáles serán los horarios en la Catedral

Desde la Catedral Basílica de Salta, se informaron cuáles serán los horarios de la tradicional misa donde se bendicen las panzas de las embarazadas.

Este jueves 25 de diciembre la solemnidad de la natividad del Señor, tendrá misas a las 10:00, 11:00, 12:00, 19:00 y 20:30 en la Catedral Basílica de Salta.

En el caso de la bendición de las embarazadas, en la Catedral, se realizará al finalizar la misa de las 19:00