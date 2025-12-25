Misa para embarazadas: cuáles serán los horarios en la Catedral

Sociedad25/12/2025
embarazada

Desde la Catedral Basílica de Salta, se informaron cuáles serán los horarios de la tradicional misa donde se bendicen las panzas de las embarazadas

regalos navidadLa historia del primer Papá Noel

Este  jueves 25 de diciembre la solemnidad de la natividad del Señor, tendrá misas a las 10:00, 11:00, 12:00, 19:00 y 20:30 en la Catedral Basílica de Salta. 

En el caso de la bendición de las embarazadas, en la Catedral, se realizará al finalizar la misa de las 19:00

misas navidad catedrla de salta

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día