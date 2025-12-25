Hallan a una pareja muerta e investigan si se trató de un femicidio seguido de suicidio

La víctima fue identificada como Nadia Janet Sosa. El principal sospechoso es su pareja, Franco Ismael Mancalla, quien se habría matado tras cometer el crimen.

Una escena estremecedora conmocionó este martes a la localidad mendocina de Palmira. La policía encontró los cuerpos de una pareja dentro de una casa del barrio Belgrano. La principal hipótesis que maneja la Justicia es la de un femicidio seguido de suicidio.

Las víctimas fueron identificadas como Nadia Janet Sosa y Franco Ismael Mancalla, quienes mantenían una relación desde hacía aproximadamente dos años.

Según indicaron fuentes cercanas a la investigación a Diario Uno, la mujer era madre de dos hijos, que no estaban en la casa al momento del macabro hallazgo.

El hallazgo y las primeras hipótesis

Todo empezó cuando la madre de Nadia alertó a la Policía porque no lograba comunicarse con su hija desde hacía dos días.

Preocupado, un familiar se acercó a la casa, pero como tampoco obtuvo respuestas desde el interior, decidió subirse al techo para entrar por el patio.

Desde allí, rompió una ventana y pudo ver los cuerpos de la pareja tirados en el suelo y manchas de sangre. Además, había un fuerte olor lo que hizo suponer que las muertes se habían producido varias horas antes.

Los efectivos, bajo las órdenes del fiscal Gustavo Jadur, constataron que tanto Sosa como Mancalla, presentaban heridas de arma blanca.

La mujer tenía varias heridas de arma blanca, principalmente en la cara.

Según las primeras pericias, la mujer tenía varios cortes en la cara y otras heridas en el resto del cuerpo, lo que refuerza la teoría de que fue víctima de un ataque brutal.

A simple vista, no se habrían detectado indicios de la participación de terceros. La principal hipótesis de los investigadores es que Mancalla cometió el femicidio y después se quitó la vida.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, junto al jefe de fiscales, Oscar Sívori, y autoridades del Cuerpo Médico Forense.

El testimonio de los vecinos y el contexto previo

Nadia Sosa y Franco Mancalla eran pareja desde hacía dos años, según relataron vecinos del barrio. La mujer era madre de dos hijos, pero no se encontraban en la casa al momento del hecho.

Según testigos, durante la madrugada del domingo, cerca de las 2, escucharon una fuerte discusión en el domicilio donde vivían. /TN