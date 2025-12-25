“Estrés físico”: La familia de Christian Petersen rompió el silencio y explicó qué le pasó al chef

En vísperas de Nochebuena, la familia de Christian Petersen rompió el silencio y emitió un comunicado en el que habló de la salud del chef, que se encuentra internado hace 10 días en el hospital de San Martín de los Andes, tras sufrir una descompensación durante una excursión al volcán Lanín.

La familia Petersen decidió llevar un mensaje de calma en una fecha especial. En el marco de la Navidad, confirmaron que el chef muestra una evolución favorable, aunque continúa bajo estricta atención médica.

El texto, que fue compartido a través de las historias de Instagram de la cuenta del chef, dice: “En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris”, expresaron.

Asimismo, destacaron el profesionalismo de los hospitales de Junín y San Martín de los Andes al atender “un cuadro que en principio parecía más sencillo”.

En el comunicado explicaron la razón de la internación de Petersen: “Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace diez días al Hospital de Junín con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención”.

“Esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica que fue evolucionando día a día”, detallaron sobre el cuadro clínico. Por último, agradecieron las muestras de afecto y "energía positiva" que ayudan a transitar el delicado momento.