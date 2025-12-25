Por la inflación, los trabajadores en blanco perdieron el equivalente a casi 16 sueldos en los últimos 8 años

El deterioro de los salarios fue aún más alto en los empleados públicos e informales. Según un estudio privado profundizó la crisis de ingresos en el país.

En los últimos años, la evolución de los salarios expuso una tendencia persistente de deterioro en el poder de compra de los trabajadores. Las dificultades para sostener el valor real de los ingresos frente a la inflación y la ausencia de ajustes suficientes generaron un escenario en el que la mayoría de los trabajadores enfrenta crecientes desafíos para cubrir sus necesidades básicas. La problemática trasciende sectores y modalidades de empleo.

Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), dirigido por Nadin Argañaraz, en los 94 meses comprendidos entre enero de 2018 y octubre de 2025, los trabajadores privados formales experimentaron una pérdida acumulada en su poder adquisitivo equivalente a 15,4 sueldos.

En el caso de los empleados públicos, la caída fue aún mayor, alcanzando el equivalente a 20,4 salarios durante el mismo período.

La situación resultó más grave para los trabajadores informales, quienes vieron diluirse el valor de sus ingresos en una magnitud equivalente a 28,6 sueldos, reflejando el mayor impacto de la inflación y la ausencia de mecanismos de protección salarial en este sector.

Aunque el deterioro fue sostenido en dicho período, el 2024 resultó el de mayor pérdida para las 3 categorías, con -2,9% sueldos en el sector privado registrado, -4,4 en el sector público y -6,8 en el sector privado no registrado.

Particularmente en octubre pasado, los salarios del sector privado registrado aumentaron 2,1%, por debajo de la inflación mensual, que fue del 2,3%. Una dinámica similar se observó en el sector público, donde los ingresos crecieron 1,9% en términos nominales, con subas del 1,2% para los trabajadores nacionales y del 2,1% para los provinciales.

En la comparación interanual, la inflación acumuló un alza del 31,3%. Ajustados por precios, los salarios mostraron un leve incremento en el sector público, del 0,4%, mientras que en el sector privado registrado se registró una caída real del 0,6%.

Al observar la evolución real de los salarios en los primeros 10 meses de 2025, el IARAF advirtió una mejora del 5% en el sector público, aunque todavía se ubican 18,8% por debajo de los niveles de 2023. En el sector privado registrado, la suba real acumulada fue del 6,2%, con un retroceso del 2,7% frente a 2023.

En comparación con noviembre de 2023, los salarios privados registrados se encuentran 0,9% por debajo, mientras que los del sector público muestran una caída más pronunciada, del 14,4% en promedio, con descensos del 33,3% en el ámbito nacional y del 5,5% en el provincial.

“De mantenerse estos niveles reales durante el resto del año, los salarios privados registrados anuales podrían finalizar el año con un crecimiento real del 4,9% y los públicos con uno del 4,2% (-9,4% los nacionales y 8,8% los provinciales)”, indicó Argañaraz.

Vale mencionar también que, de acuerdo a un informe del Instituto Gino Germani, el 72% de los trabajadores argentinos cobra un sueldo inferior al millón de pesos por mes.

Esa estimación abarca tanto a trabajadores con salario fijo como a cuentapropistas y se profundiza en los casos de empleo informal o precarizado: el 89% de los asalariados informales y el 88% de los cuentapropistas de baja calificación se ubican en este segmento de ingresos insuficientes.

El instituto subraya que incluso entre los asalariados formales —el grupo mejor remunerado del mercado laboral— el 58% no logra superar ese umbral, lo que, según el reporte, “evidencia una crisis generalizada de ingresos que trasciende la informalidad y compromete la capacidad de amplios sectores de la población para cubrir sus necesidades básicas”.

Además, según una encuesta elaborada por el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (Cenarsecs) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), 7 de cada 10 argentinos recortó sus gastos en los últimos tres meses.

El informe señala que los consumidores priorizaron la compra de bienes esenciales, en detrimento de otros rubros. En ese contexto, los sectores de indumentaria y librerías aparecen como los más golpeados por la contracción del consumo, en línea con lo observado por otros relevamientos sectoriales a lo largo del año.

Fuente Infobae