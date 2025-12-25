Antonela mostró la intimidad de la Navidad de los Messi: La increíble mesa dulce con chocolates únicos

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo volvieron a elegir Rosario para pasar la Navidad en familia rodeados de afectos. Como cada año, el capitán de la Selección argentina regresó al país para disfrutar de las Fiestas junto a los suyos y, esta vez, su esposa quien se encargó de mostrar la intimidad de la celebración.

En su cuenta de Instagram, donde la siguen casi 40 millones de personas, Antonela publicó una foto junto a Leo y abrió la puerta a la intimidad de la noche del 24 de diciembre. Además, compartió dos postales de la elegante y extensa mesa familiar, pero el detalle que se robó todas las miradas fue el video de la mesa dulce, repleta de chocolates personalizados por Navidad.

Nuevo destino

Mientras tanto, el futbolista de 38 años ya planea cómo será el cierre del año. Según trascendió, viajaría a Uruguay para estar en el cumpleaños de 15 de Delfina, la hija mayor de su amigo Luis Suárez.

El evento será en Villa Domus, una exclusiva chacra en Canelones, y se espera que toda la familia Messi diga presente, dada la amistad que une a Antonela con Sofía Balbi, la esposa de Suárez.

Incluso, los hijos de ambas parejas son amigos y Thiago Messi (13) y Benjamín Suárez (12) comparten equipo en las juveniles del Inter Miami.