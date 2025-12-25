Tristeza: Milei editó una foto de su infancia para mostrarse feliz en Navidad junto a su hermana

El Presidente compartió una imagen editada con inteligencia artificial a partir de una foto real de su niñez, en la que modificó su gesto para transmitir una felicidad que no estaba presente.

El presidente Javier Milei compartió en Navidad una imagen editada con inteligencia artificial a partir de una fotografía real de su infancia, en la que originalmente se lo veía con un gesto serio. En la versión modificada, aparece sonriente junto a su hermana Karina, en una escena que busca transmitir una niñez feliz, a pesar de que el propio mandatario ha relatado en numerosas ocasiones haber atravesado una infancia difícil.

La publicación generó repercusión en redes sociales luego de que se advirtiera que la imagen había sido alterada digitalmente. La fotografía original, conocida desde hace años, muestra a Milei cuando era niño con una expresión distante, coherente con los testimonios que él mismo brindó sobre una convivencia familiar compleja y marcada por conflictos.

A lo largo de su vida pública, el Presidente habló abiertamente de las dificultades emocionales que atravesó durante su niñez y de los vínculos problemáticos con sus padres. En ese contexto, la edición de la imagen para mostrar una expresión de felicidad inexistente en el registro original fue interpretada por muchos como un intento simbólico de reconstruir o reescribir ese pasado.

La IA transformando una niñez traumática en un recuerdo feliz. pic.twitter.com/GVOkLmTFub — Javier Smaldone (@mis2centavos) December 25, 2025

Más allá del debate generado, el episodio expone un costado personal del mandatario y deja una sensación de tristeza: la necesidad de recurrir a la tecnología para representar una infancia distinta a la que él mismo describió. La escena editada parece buscar un recuerdo feliz que no quedó plasmado en su momento.

La publicación volvió a poner en foco la historia personal de Milei, una faceta íntima que contrasta con la imagen firme que proyecta en su rol institucional y que, en esta oportunidad, se expresó a través de una intervención digital sobre su propio pasado.