Los cinco hechos que marcaron el rumbo de la minería salteña en 2025

Finaliza un año donde la minería salteña logró avances significativos y concretos en materia institucional, ambiental y productiva, en un contexto donde la actividad minera se mantiene como uno de los pilares de la economía provincial.

En ese marco, la actividad minera continúa ocupando un lugar central en la estructura productiva de Salta, tanto por su aporte al empleo y a las exportaciones, como por su incidencia en el desarrollo de infraestructura y el posicionamiento de Salta a nivel global.

A pesar de que el 2025 fue un año intenso y con múltiples avances, podemos destacar los cinco hechos más relevantes que marcaron al sector minero salteño durante 2025.

Estos avances, acumulados a lo largo del año, dejaron el terreno fértil para que 2026 se proyecte como un período de despegue sin precedentes para la minería en la provincia. Estos son:

1. Ganfeng inauguró su planta industrial en General Güemes

En febrero de 2025 se dio un avance significativo en lo que respecta al proceso de industrialización minera de la provincia de Salta. Este avance vino de la mano con la inauguración de la planta de producción de cloruro de litio de Ganfeng Lithium, ubicada en el Parque Industrial de General Güemes.

Esta planta representa un salto estratégico en la industrialización de la mano de la minería, generando valor agregado a nuestros recursos: no se trata simplemente de la extracción de un mineral, sino de su refinamiento, purificación y preparación para los mercados globales. Transformar la salmuera del Salar de Llullaillaco en cloruro de litio con normas internacionales de calidad refleja una política pública comprometida con agregar valor en origen y consolidar cadenas productivas locales.

La planta tiene una capacidad de producción de 20.000 toneladas anuales de cloruro de litio, resultado de una inversión de aproximadamente US$ 980 millones, divididos entre CAPEX del proyecto y el desarrollo de un parque solar que da energía limpia y renovable a la operación.

El proyecto de la planta de General Güemes forma parte del Proyecto Mariana, en el Salar de Llullaillaco, lo que evidencia una articulación estratégica entre la extracción en la puna y la industrialización en Gral. Güemes. Además, Ganfeng complementa su operación con un parque solar de 120 MW y un sistema de almacenamiento de 288 MWp, lo que subraya el compromiso con la sostenibilidad y la transición energética.

2. Eramine concretó la primera exportación de litio producido en Salta

También el en mes de febrero de 2025, la minería salteña alcanzó otro hecho destacado con la primera exportación de carbonato de litio producido en la provincia, realizada por Eramine Sudamérica, del grupo francés Eramet. El cargamento, de alrededor de 40 toneladas, partió rumbo al mercado internacional desde el puerto de Rosario.

Más allá del volumen inicial, el hecho tuvo un valor estratégico contundente. Por primera vez, Salta completó el recorrido completo del litio: extracción, procesamiento y exportación, cerrando un ciclo que durante años fue sólo una expectativa.

La exportación de Eramine fue, en términos concretos, la prueba de que la minería del litio en Salta dejó de ser una promesa de mediano plazo. Sumado a esto, en el mes de octubre, la empresa sumó una ruta logística más con su primera exportación de carbonato de litio por Chile. Para ello, despacharon 80 toneladas desde Salta a través del Puerto de Angamos para diversificar rutas y optimizar costos.

3. Declaración de Impacto Ambiental de Rio Tinto

En agosto de 2025, el proyecto de litio de Rio Tinto en el Salar del Rincón dio un paso decisivo con la obtención de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

La aprobación del proyecto Rincón, operado por Río Tinto, representa un paso más hacia la consolidación de Salta como provincia minera de alto valor estratégico. Con la mayor inversión a nivel país para un proyecto de litio, su desarrollo permitirá incorporar tecnología de última generación, elevar estándares operativos y ampliar la capacidad productiva de Salta. Este proyecto generará empleo directo e indirecto, impulsará la contratación de proveedores locales, dinamizará servicios logísticos y fortalecerá la infraestructura regional.

Además de ser el único proyecto aprobado para adherir al RIGI, Rincón Litio multiplicará las cadenas de valor y consolidarán un ecosistema productivo cada vez más robusto y competitivo.

La relevancia de este hecho excede lo técnico. La DIA funcionó como una validación institucional y ambiental y comienza a traccionar las siguientes etapas de uno de los proyectos más importantes a nivel nacional.

4. Pozuelos–Pastos Grandes y el avance de uno de los proyectos más ambiciosos del país

En noviembre de 2025, el proyecto Pozuelos–Pastos Grandes (PPG), desarrollado por Ganfeng Lithium junto a Lithium Argentina, también obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental para su primera etapa. Con una capacidad proyectada inicial de 50.000 toneladas anuales de litio, el proyecto se perfila como uno de los más grandes de Argentina.

La aprobación ambiental fue clave porque destrabó el camino hacia la construcción y la inversión a gran escala. PPG no sólo destaca por su volumen potencial, sino por su capacidad de reposicionar a Salta en la discusión global sobre oferta de litio.

5. Recambio institucional: Gustavo Carrizo asumió al frente de la Secretaría de Minería y Energía

El año cerró con un hecho institucional de peso. En diciembre de 2025, Gustavo Carrizo asumió como nuevo secretario de Minería de Salta, luego de tres años de gestión de Romina Sassarini.

La asunción de Carrizo marcó el inicio de una nueva etapa en la gestión minera, con el desafío de administrar un sector que dejó de ser emergente para convertirse en protagonista. Su llegada se dio en un momento donde la agenda ya no se centra sólo en atraer inversiones, sino en ordenar el crecimiento, fortalecer la licencia social y sostener estándares ambientales y productivos.

El cambio de autoridades no fue un hecho aislado, sino parte del proceso de maduración del sector, con una nueva gestión que se caracteriza por la territorialidad, el diálogo y el interés de que la minería transforme realidades.

Un año que redefinió la minería salteña

2025 no fue importante por lo que se anunció, sino por lo que efectivamente ocurrió. Plantas que comenzaron a producir, exportaciones concretas, proyectos que superaron instancias y una conducción política renovada delinearon un nuevo escenario para la minería salteña.

Más que un año de expansión, fue un año de confirmaciones. Y esas confirmaciones colocaron a Salta en un lugar distinto; ya no como promesa minera, sino como actor consolidado dentro del mapa estratégico minero argentino.