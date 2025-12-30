Milei excluirá a Villaruel del aumento a los funcionarios

El presidente Javier Milei resolvió excluir a la vicepresidenta Victoria Villarruel de la suba salarial a los funcionarios de acuerdo a información de medios nacionales.

“Son los únicos dos electos por la gente. El resto, son equipos técnicos convocados para mejorar el Gobierno”, sostuvieron desde Casa Rosada.

El mandatario firmará esta noche el decreto que instrumentará un aumento salarial que alcanzará a ministros, secretarios, subsecretarios, directores y coordinadores. Sin embargo, tomó la definición de excluir también a la vicepresidenta de la determinación en el marco de la tensión abierta entre la titular del Senado y la Casa Rosada.

Es que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reveló en la conferencia de prensa de esta mañana que el libertario lo había instruido para congelar “indefinidamente” su salario, aunque evitó precisar que también el de la compañera de fórmula de Milei.

En las últimas semanas, Villarruel también se vio afectada por la previsión 0 incorporada en el Presupuesto 2026 proyectados para Bienes de Uso.