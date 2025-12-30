Oficina de Empleo de Orán: Alrededor de 10.000 personas resultaron beneficiadas

Durante 2025, la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Orán consolidó una política pública orientada a la generación de empleo, la capacitación laboral y el fortalecimiento del entramado productivo local, alcanzando a cerca de 10.000 vecinos de distintos sectores de la comunidad.

El trabajo fue impulsado con el respaldo del intendente Baltasar Lara Gros, quien promovió el fortalecimiento del área como una herramienta estratégica para acompañar a los vecinos frente al contexto económico y fomentar el desarrollo local con inclusión.

El gerente de Empleo, Alejandro González, informó que alrededor de 3.000 personas participaron en cursos, talleres y capacitaciones a lo largo del año. Las propuestas incluyeron cursos de oficios, formaciones prácticas con rápida salida laboral, orientación laboral, talleres de armado de currículum y test vocacionales en instituciones educativas, en respuesta a la creciente demanda de quienes buscan mejorar sus oportunidades de inserción laboral.

Uno de los aspectos destacados fue el compromiso de profesionales y capacitadores que dictaron las formaciones de manera gratuita, lo que permitió ampliar el alcance de las propuestas y garantizar el acceso al conocimiento para la comunidad.

El acompañamiento al emprendedurismo y al autoempleo constituyó otro eje central, a través del Programa Nacional de Empleo Independiente, cuya referente local es Alejandra Alcoba. En este marco, se realizaron doce ferias de emprendedores en el Nuevo Centro Municipal y otros puntos de la ciudad, con la participación de beneficiarios del programa, artesanos y emprendedores locales. Dieciocho de ellos integran el PEI y otros veinticuatro corresponden a emprendedores de la comunidad, incluidos jubilados y personas que aún no reúnen los requisitos para acceder al programa. Estas ferias permitieron visibilizar proyectos, ampliar canales de comercialización y fortalecer el vínculo entre productores y consumidores.

Además, se dictaron cuatro cursos de gestión empresarial, con 103 personas capacitadas, y se aprobaron y financiaron 44 proyectos productivos.

Durante el año también se trabajó con aulas virtuales para sostener trayectos educativos y procesos de terminalidad escolar. Como resultado, 25 alumnos egresaron del nivel secundario, ampliando sus posibilidades de formación y empleo.

En paralelo, se realizaron charlas y jornadas informativas sobre el Programa de Empleo Independiente, con la participación de 6.507 personas. A través del Programa Empresas del Ministerio de Capital Humano, con Sonia Marcela Villarpando como referente local, se desarrollaron acciones de vinculación con el sector privado.

Todas estas iniciativas se llevaron adelante mediante una fuerte articulación institucional con organismos como Punto Digital, la Red de Profesionales, SEDRONAR, Banco Nación y capacitadores externos, consolidando un año de trabajo sostenido orientado a generar empleo, fortalecer capacidades y promover el desarrollo local en la ciudad de Orán.