Avanza la obra del Mercado San Miguel: “Será un punto de encuentro para salteños y turistas”

El secretario de Gobierno municipal, Nicolás Martorell, aseguró que la obra del Mercado San Miguel avanza de manera sostenida y que el espacio se transformará por completo, con una nueva fachada, estacionamiento y patio gastronómico, consolidándose como un punto clave para salteños y turistas.

"Va a cambiar totalmente su fachada, va a tener estacionamiento nuevo y un patio gastronómico nuevo"

En diálogo con MultivisiónFederal, Martorell destacó que los trabajos se realizan de forma continua. “El Mercado San Miguel se está construyendo, la obra está avanzada y no va a ser como era antes. Va a cambiar totalmente su fachada, va a tener estacionamiento nuevo y un patio gastronómico nuevo. Va a ser un mercado transformador”, afirmó.

El funcionario remarcó la importancia estratégica de los mercados para la ciudad y el turismo. “Los mercados son centros de encuentro, no solo para los salteños sino también para quienes nos visitan. En Salta hay más de 75 mil personas que viven del turismo y tenemos que estar preparados para recibirlos”, señaló.

Martorell explicó que se trata de una obra de gran magnitud que demandará tiempo, aunque aseguró que el ritmo de trabajo es constante. “No es una obra rápida, pero están trabajando todos los días de la semana. Cuando vean la obra finalizada van a entender que no es una obra cualquiera, va a ser un punto de encuentro muy importante para la ciudad”, sostuvo.

"El gobernador está comprometido con finalizar la obra y no hay ningún tipo de conflicto con los fondos”

En cuanto a los feriantes, indicó que el Municipio acompaña a quienes fueron trasladados de manera provisoria mientras se ejecuta la obra. “Estamos acompañando a los feriantes con distintas acciones de publicidad para que puedan seguir vendiendo y dialogando permanentemente con ellos para no dejarlos solos”, explicó.

Además, destacó la articulación con el Gobierno provincial y descartó inconvenientes presupuestarios. “La relación con la Provincia es muy buena, el gobernador está comprometido con finalizar la obra y no hay ningún tipo de conflicto con los fondos”, aseguró.