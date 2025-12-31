Orán: Tenía dos anillos atascados en el dedo, los bomberos tuvieron que auxiliarlo

Una mujer de 39 años debió ser asistida por Bomberos Voluntarios de Orán luego de presentar una grave complicación en el dedo índice de su mano derecha, donde tenía dos anillos incrustados que no podían ser retirados de manera convencional.

El hecho ocurrió ayer alrededor de las 20:31, cuando la paciente ingresó a la guardia de Bomberos tras ser derivada desde la localidad de Hipólito Yrigoyen al hospital de Orán. Debido a la fuerte edematización del dedo y a un proceso infeccioso en curso, el personal médico resolvió solicitar la intervención de los bomberos.

Según se informó, ambos anillos eran de acero quirúrgico, lo que dificultó aún más su extracción. El personal de Bomberos actuó con extrema precaución y logró cortar primero uno de los anillos para aliviar la presión, y luego procedió con el segundo, cuya remoción presentó mayor complejidad.

Una vez finalizada la intervención y liberado el dedo, la mujer fue trasladada nuevamente a la guardia del hospital local para continuar con el tratamiento médico correspondiente. Desde Bomberos Voluntarios destacaron la importancia de actuar a tiempo ante este tipo de situaciones para evitar complicaciones mayores.