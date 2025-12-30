Durante el año el dólar le ganó a la inflación

En la última rueda del 2025 el dólar operó al alza durante la mayor parte de la jornada para al final darse vuelta y cerrar a la baja, mientras en el mercado los rumores sobre una intervención del Tesoro se hacen oir.

El dólar oficial cerró a $1.455 para la venta, una baja de $2 respecto al cierre del lunes, tras alcanzar los $1.462 durante la rueda. El volumen operado cedió a u$s441 millones tras alcanzar los u$s900 millones el lunes, por lo cual en el mercado aseguraron que si el Tesoro intervino, lo hizo en una magnitud poco relevante.

De esta manera, la divisa mayorista cerró el 2025 con un alza de $423 y un alza promedio del 41,82%, mientras que la inflación en ese período se estima que estuvo cerca del 32%, según consultoras privadas.