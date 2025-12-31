La guía de los 12 trenes más épicos del mundo según TripAdvisor… ¿y el Tren a las Nubes? Bien, graciasTurismo31/12/2025
Recientemente, TripAdvisor publicó un ranking con los 12 viajes en tren más épicos del planeta, y como buenos salteños, fuimos directo a buscar el nombre que nos llena de orgullo: el Tren a las Nubes. Pero la sorpresa fue grande: ¡no aparece!
Sí, el listado incluye joyitas como el Glacier Express en Suiza, el Rocky Mountaineer en Canadá, el Bernina Express entre Italia y Suiza, el Deccan Odyssey en India y hasta el mítico Orient Express. Y no faltan trenes de lujo, trenes panorámicos, trenes históricos… pero ni una mención al imponente recorrido que atraviesa la Puna salteña, con uno de los trazados más altos del mundo.
¿Por qué debería estar el Tren a las Nubes?
Porque no hay muchos trenes que suban a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, cruzando la Cordillera de los Andes, entre curvas y viaductos de vértigo, con paisajes que parecen de otro planeta. Porque no solo es una obra de ingeniería impactante, sino también un viaje emocional, cultural y geográfico.
Además, el Tren a las Nubes es una marca registrada del turismo en el norte argentino, con décadas de historia y miles de turistas nacionales e internacionales que lo eligen todos los años.
¿Nos olvidaron o no nos vieron?
Es cierto que el ranking es subjetivo y que los destinos más promocionados o lujosos suelen llevarse los focos. Pero también es una señal: necesitamos mostrar más al mundo lo que tenemos y mejorar mucho el servicio del Tren a las Nubes, que alguna vez fue el emblema mundial del turismo salteño. Y más aún, luchar para recuperar el recorrido completo en el Tren hasta san Antonio de los Cobres y no este mix de colectivo-tren que no a muchos les gusta.
Porque este paseo en ferrocarril es una experiencia de altura, literal y emocional, desde la estación en Salta hasta la Polvorilla.
Pero aunque TripAdvisor no lo incluyó, para nosotros y para muchos que lo vivieron, el Tren a las Nubes sigue siendo uno de los viajes más épicos del mundo. Solo falta que el resto lo descubra.
El listado de los 12 trenes en el ranking de TripAdvisor
- Glacier Express (Suiza)
Conocido como el tren expreso más lento del mundo, conecta Zermatt con St. Moritz atravesando los Alpes suizos, 291 puentes y 91 túneles. Ideal para paisajes de postal.
- Ferrocarril de Alaska (EE. UU.)
Recorre paisajes salvajes entre Anchorage y Seward, con opciones para ver auroras boreales en invierno o glaciares y vida silvestre en verano.
- Eastern & Oriental Express (Sudeste Asiático)
Un viaje de lujo desde Singapur hasta el norte de Malasia. Incluye comidas gourmet, selvas tropicales, pueblos y un servicio cinco estrellas.
- Serra Verde Express (Brasil)
Une Curitiba con Morretes entre selva atlántica, montañas y puentes antiguos. Una experiencia fotográfica por excelencia en el sur de Brasil.
- Rocky Mountaineer (Canadá)
Viaja de Vancouver a Banff, Jasper o Lake Louise. Solo funciona de día para que no te pierdas ni una vista de las Rocosas canadienses.
- West Highland Line (Escocia)
Cruza lagos, castillos y montañas escocesas. La ruta hacia Mallaig incluye el viaducto de Glenfinnan, famoso por aparecer en Harry Potter.
- Tren del Lago Titicaca (Perú)
Une Cusco con Puno en un recorrido de lujo por los Andes, con comida, música en vivo y vistas del altiplano peruano.
- Bernina Express (Suiza e Italia)
Viaja de Coira (Suiza) a Tirano (Italia), pasando por lagos, glaciares y el impresionante viaducto Landwasser. Tren panorámico de alta montaña.
- Coast Starlight (EE. UU.)
Un recorrido de 35 horas entre Seattle y Los Ángeles, con vistas a montañas nevadas, lagos y las playas doradas del Pacífico.
- Venice Simplon-Orient-Express (Europa)
El tren más glamoroso del mundo, con vagones art déco de los años 20 y rutas desde Venecia a Londres, París o Estambul.
- The Ghan (Australia)
Cruza el continente australiano de Darwin a Adelaida en tres días. Incluye paradas en lugares remotos y experiencias gastronómicas únicas.
- Deccan Odyssey (India)
Un tren-hotel de lujo que recorre diferentes regiones de la India con spa, comida gourmet y recorridos por ciudades históricas como Jaipur y Udaipur.