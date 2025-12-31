Recientemente, TripAdvisor publicó un ranking con los 12 viajes en tren más épicos del planeta, y como buenos salteños, fuimos directo a buscar el nombre que nos llena de orgullo: el Tren a las Nubes. Pero la sorpresa fue grande: ¡no aparece!

Sí, el listado incluye joyitas como el Glacier Express en Suiza, el Rocky Mountaineer en Canadá, el Bernina Express entre Italia y Suiza, el Deccan Odyssey en India y hasta el mítico Orient Express. Y no faltan trenes de lujo, trenes panorámicos, trenes históricos… pero ni una mención al imponente recorrido que atraviesa la Puna salteña, con uno de los trazados más altos del mundo.

¿Por qué debería estar el Tren a las Nubes?

Porque no hay muchos trenes que suban a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, cruzando la Cordillera de los Andes, entre curvas y viaductos de vértigo, con paisajes que parecen de otro planeta. Porque no solo es una obra de ingeniería impactante, sino también un viaje emocional, cultural y geográfico.

Además, el Tren a las Nubes es una marca registrada del turismo en el norte argentino, con décadas de historia y miles de turistas nacionales e internacionales que lo eligen todos los años.

¿Nos olvidaron o no nos vieron?



Es cierto que el ranking es subjetivo y que los destinos más promocionados o lujosos suelen llevarse los focos. Pero también es una señal: necesitamos mostrar más al mundo lo que tenemos y mejorar mucho el servicio del Tren a las Nubes, que alguna vez fue el emblema mundial del turismo salteño. Y más aún, luchar para recuperar el recorrido completo en el Tren hasta san Antonio de los Cobres y no este mix de colectivo-tren que no a muchos les gusta.

Porque este paseo en ferrocarril es una experiencia de altura, literal y emocional, desde la estación en Salta hasta la Polvorilla.

Pero aunque TripAdvisor no lo incluyó, para nosotros y para muchos que lo vivieron, el Tren a las Nubes sigue siendo uno de los viajes más épicos del mundo. Solo falta que el resto lo descubra.

¿Vos creés que el Tren a las Nubes debe estar entre los 12 mejores del mundo? Si, es inigualable Debería estar pero le falta mejorar o volver a ser como antes No debe estar



El listado de los 12 trenes en el ranking de TripAdvisor