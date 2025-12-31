Con fuegos artificiales y celebraciones, Nueva Zelanda dio inicio al 2026

Nueva Zelanda fue uno de los primeros países del mundo en dar la bienvenida a 2026, gracias a su ubicación en el huso horario UTC + 13.

En Auckland, la ciudad más poblada del país, miles de personas se congregaron alrededor de la icónica Sky Tower para presenciar el espectáculo de fuegos artificiales y proyecciones de luz que marcaron el inicio del nuevo año.

La celebración incluyó:

• Proyecciones de momentos compartidos por el público en la torre desde las 21:00, creando un ambiente previo a la medianoche con recuerdos de 2025.

• Un espectáculo pirotécnico de cinco minutos con más de 3.500 disparos que iluminaron el cielo urbano, acompañado de música sincronizada para quienes siguieron el evento en vivo o a distancia.

• El despliegue, mayor en altura en el hemisferio sur, se proyectó también en la costa y fue transmitido por los principales canales de televisión nacionales.

Además de Auckland, la capital Wellington organizó su propia programación festiva en el waterfront, con música en vivo, puestos gastronómicos y un pequeño show de fuegos artificiales en el lago Whairepo Lagoon.

La Policía y las autoridades locales hicieron un llamado a celebrar de forma segura, especialmente en zonas de alta concentración de público, instando a evitar conductas violentas o riesgosas durante la noche.