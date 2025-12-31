Con fuegos artificiales y celebraciones, Nueva Zelanda dio inicio al 2026

Con fuegos artificiales y celebraciones, Nueva Zelanda dio inicio al 2026Internacionales31/12/2025
Nueva Zelanda fue uno de los primeros países del mundo en dar la bienvenida a 2026, gracias a su ubicación en el huso horario UTC + 13.
En Auckland, la ciudad más poblada del país, miles de personas se congregaron alrededor de la icónica Sky Tower para presenciar el espectáculo de fuegos artificiales y proyecciones de luz que marcaron el inicio del nuevo año.
La celebración incluyó:
• Proyecciones de momentos compartidos por el público en la torre desde las 21:00, creando un ambiente previo a la medianoche con recuerdos de 2025.
• Un espectáculo pirotécnico de cinco minutos con más de 3.500 disparos que iluminaron el cielo urbano, acompañado de música sincronizada para quienes siguieron el evento en vivo o a distancia.
• El despliegue, mayor en altura en el hemisferio sur, se proyectó también en la costa y fue transmitido por los principales canales de televisión nacionales.
Además de Auckland, la capital Wellington organizó su propia programación festiva en el waterfront, con música en vivo, puestos gastronómicos y un pequeño show de fuegos artificiales en el lago Whairepo Lagoon.
La Policía y las autoridades locales hicieron un llamado a celebrar de forma segura, especialmente en zonas de alta concentración de público, instando a evitar conductas violentas o riesgosas durante la noche.