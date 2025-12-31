Inesperada y clave declaración en el caso Loan: “Mi papá lo enterró”

El caso Loan dio un giro inesperado luego de darse a conocer la confesión de una menor, hija de un amigo de Pablo Bertón.

El caso Loan dio un giro inesperado luego de darse a conocer la confesión de una menor, hija de un amigo de Pablo Bertón.

El caso Loan dio un giro inesperado luego de darse a conocer la confesión de una menor. La joven, hija de un amigo de Pablo Bertón, aseguró haber escuchado que su padre enterró al nene.

Mientras se continúa investigando la desaparición de Loan Peña, un testiomonio de una menor podría causar un giro inesperado en la causa. La hija de un amigo de Pablo Bertón, unos de los apuntados por la Justicia, confesó haber escuchado que su padre fue el encargado de enterrar al nene. Además, la menor aseguró que fue amenazada con “ser secuestrada” si volvía a repetir lo que escuchó.

Esta declaración se suma al testimonio de la María Regina Escobar, esposa de Bertón, que ya lo había dejado en una posición incómoda con su confesión. En primer instancia, la mujer aseguró que su marido se encontraba descansado, aunque luego se comprobó que en realidad estaba manejando un vehículo. Luego, confesó el tipo de camioneta que manejó y en otra declaración dijo otra marca.

Cómo continuará el caso Loan

El próximo 27 de febrero de 2026 se llevará a cabo la primera de varias audiencias premilinares. La misma estará destinada a la presentación de pedidos de la defensa y designación de las pruebas presentadas.

Hasta el momento, son 17 los acusados que participarán del juicio oral. Entre ellos, se encuentran, Laudeliña Peña (tia de Loan), Bernardino Benítez (esposo de Laudeliña), María Victoria Caillava (exfuncionaria municipal) y el comisario Walter Adrián Maciel.

Los restantes están acusados de diversos delitos. Los principales son entorpecimiento de la investigación, manipulación de los testimonios de los testigos y defraudación a la administración pública. Dentro de los imputados, se encuentran Alan Cañete, Leonardo Rubio,Pablo Noguera y Nicolás Gabriel “El Americano” Soria.