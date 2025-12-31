¿Cuánto cuesta volar de Salta a Florianópolis? Conocé cuáles son las fechas más baratas

Turismo31/12/2025Por Sebastián Quinteros NavarroPor Sebastián Quinteros Navarro
monumento (1)

Con la llegada del nuevo vuelo directo, ya se conocen los precios para viajar de Salta a Florianópolis, uno de los destinos más buscados del sur de Brasil.

Los valores varían según la fecha, pero en enero y febrero de 2026 se consiguen pasajes desde $396.988 por tramo, según el relevamiento de tarifas disponibles.

De acuerdo a las tarifas publicadas, enero presenta pasajes desde $415.266, siendo uno de los valores más bajos del mes para volar desde Salta hacia la ciudad brasileña. En tanto, febrero aparece aún más conveniente, con tickets desde $396.988, incluso en fechas cercanas al Carnaval, uno de los eventos turísticos más convocantes del año.

enero1

En un ejemplo concreto, un viaje ida y vuelta entre Salta y Florianópolis para fines de febrero tiene un costo aproximado de $837.762 por pasajero, sumando ambos tramos en clase económica. Los precios están expresados en pesos argentinos y están sujetos a disponibilidad al momento de la compra.

La nueva ruta aérea busca fortalecer el turismo receptivo y emisivo, además de ampliar las opciones internacionales para los salteños, que ahora podrán llegar de manera directa a uno de los destinos de playa más elegidos de Brasil, sin necesidad de realizar escalas.

febrero

