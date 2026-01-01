El parque acuático El Préstamo abre sus puertas este sábado: Mirá todo lo que podés hacer

Este sábado 3 de enero el espectacular parque acuático El Préstamo abrirá sus puertas para todas las familias que quieran empezar a vivir el verano de la mejor manera.

Esta propuesta recreativa se ubica a orillas del dique Cabra Corral en Coronel Moldes y contará con un sector de camping habilitado de 9 a 20 hs. y un parque acuático que funcionará de 11 a 19 hs.

El parque acuático tiene una capacidad para 400 personas y tiene espacios tanto para niños como adultos, tiene una pileta de más de 40 metros de largo por 16 de ancho, equipada con ocho toboganes acuáticos para adultos, una plaza de juegos y un sector infantil con mangrullo, dos hongos y un chorro de agua.

El camping cuenta con 35 asadores y las familias tendrán la posibilidad de acampar en un espacio habilitado para 35 carpas y 8 motorhomes, además de una plaza de juegos adicional.

En el predio podrán disfrutar de un restaurant y un drugstore que atenderán de diariamente y a los cuales se puede acceder de manera independiente del parque acuático y del camping.

Entradas