El parque acuático El Préstamo abre sus puertas este sábado: Mirá todo lo que podés hacer

El parque acuático El Préstamo abre sus puertas este sábado: Mirá todo lo que podés hacerSociedad01/01/2026
Este sábado 3 de enero el espectacular parque acuático El Préstamo abrirá sus puertas para todas las familias que quieran empezar a vivir el verano de la mejor manera.
Esta propuesta recreativa se ubica a orillas del dique Cabra Corral en Coronel Moldes y contará con un sector de camping habilitado de 9 a 20 hs. y un parque acuático que funcionará de 11 a 19 hs.
El parque acuático tiene una capacidad para 400 personas y tiene espacios tanto para niños como adultos, tiene una pileta de más de 40 metros de largo por 16 de ancho, equipada con ocho toboganes acuáticos para adultos, una plaza de juegos y un sector infantil con mangrullo, dos hongos y un chorro de agua.
El camping cuenta con 35 asadores y las familias tendrán la posibilidad de acampar en un espacio habilitado para 35 carpas y 8 motorhomes, además de una plaza de juegos adicional.
En el predio podrán disfrutar de un restaurant y un drugstore que atenderán de diariamente y a los cuales se puede acceder de manera independiente del parque acuático y del camping.
Entradas
- Entrada general al parque acuático y camping (incluye asador y acceso al parque): $12.000 adultos, $6.000 mejores y jubilados, $8.000 para residentes de Coronel Moldes y personas con convenio de la Cámara de Turismo.
- Entrada solo camping: $4.000 adultos, $2.000 menores y jubilados, $3.000 moldeños y convenios.
- Entrada al parque acuático si ya abonaron camping: $10.000 adultos, $5.000 menores y jubilados, $7.000 moldeños y convenios.
- Uso de la carpa $3.000 por persona.
- Ingreso en motorhome, incluye espacio, camping con asador (sujeto a disponibilidad) y parque acuático $15.000 por persona.
- Menores de 2 años sin cargo con DNI y las personas con discapacidad acceden de manera gratuita con carnet incluyendo acompañante.