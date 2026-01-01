¡Feliz 2026! ¡Gracias por estar del otro lado de la noticia!

Al comenzar de este nuevo año, desde el equipo de Troka Comunicadores queremos agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos y confiar en nuestro trabajo día a día. Somos un equipo de profesionales comprometidos con la información y apasionados de la comunicación.

Este 2026 llega con nuevos desafíos, nuevas historias y el compromiso de seguir contando la realidad con responsabilidad y cercanía, ya sea en nuestros medios digitales, redes sociales, radio o TV.

Durante el año que se va, a través del sitio web de noticias InformateSalta, el programa de televisión Sin Vueltas y la nueva LUP FM 94.7 (Ex CNN Salta ), compartimos noticias que marcaron la agenda, historias que conmovieron y debates que invitaron a la reflexión.

Nada de ese recorrido hubiera sido posible sin el acompañamiento constante de quienes nos eligen para informarse. ¡Pero habrá nuevas propuestas para este 2026 así que a estar atentos a lo que se viene!

Asumimos el compromiso de seguir apostando a un periodismo serio, plural y cercano, con información útil y de interés para nuestra comunidad.

Que el nuevo año nos encuentre nuevamente juntos, compartiendo cada noticia, cada historia y cada paso que demos como sociedad. ¡Feliz 2026!