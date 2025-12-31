Accidente fatal en Ruta 34: Estaría involucrado un personal de la Brigada de Investigaciones

Tras el trágico siniestro vial registrado sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1.510, donde colisionaron una camioneta 4x4 y un automóvil Chevrolet Corsa, se confirmó el fallecimiento de un hombre que viajaba como acompañante en el vehículo de menor porte, el cual era conducido por su esposa.

La mujer fue trasladada de urgencia al hospital, al igual que el conductor de la camioneta, quien también presentaba heridas de consideración.

Según el relato del periodista Sergio Tapia en AM840, la camioneta involucrada sería un vehículo oficial no identificado, manejado por un personal de la Brigada de Investigaciones, aunque esta información aún no fue confirmada oficialmente.

Efectivos policiales, personal de Criminalística y servicios de emergencia trabajaron intensamente en el lugar para determinar la mecánica del choque, mientras el tránsito permaneció parcialmente restringido.