Destruyeron más de 50 kilos de pirotecnia y refuerzan los controles en la ciudad

En el marco de los operativos preventivos por las fiestas, más de 50 kilos de pirotecnia sonora fueron decomisados por inspectores municipales, quienes confirmaron que los controles continuarán durante toda la jornada de este martes 31 de diciembre en distintos puntos de la ciudad.

Bajo el lema “Menos ruido, más luces”, personal municipal lleva adelante controles en todo el ejido urbano para erradicar la venta de pirotecnia sonora, tanto en locales comerciales como en la vía pública. Los operativos se vienen realizando desde el 22 de diciembre, período en el que se concretaron más de 25 intervenciones.

Según el balance oficial, entre la mercadería secuestrada se contabilizan 82 bolsones de cohetes, 79 globos aerostáticos, 120 cajas de estallos tipo misiles, 10 cajas de cohetes tipo petardos y 20 baterías, todos elementos prohibidos por la normativa vigente.

Para la destrucción del material incautado, la pirotecnia es sumergida en agua durante al menos dos horas, tras lo cual personal policial y bomberos continúa con el procedimiento correspondiente para garantizar la seguridad.

Las zonas donde se registraron mayores infracciones fueron el microcentro de la ciudad, especialmente en calle Mendoza entre Pellegrini y Alberdi, avenida San Martín entre Buenos Aires y Pellegrini, y Florida al 200 y 300, señaladas como los puntos más frecuentes de venta ilegal.

“Seguiremos trabajando de esta manera durante todo el día. Le pedimos a la comunidad que colabore y no compre pirotecnia en la vía pública. Destacamos el gran trabajo del personal”, señaló Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana.

Desde el municipio adelantaron que los controles se duplicarán durante la jornada y que se aplicarán multas a quienes no cumplan con las normas establecidas.