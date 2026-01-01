Estafa a una carnicería en Rosario de Lerma: Usaron comprobantes de transferencia falsos

Un comercio de Rosario de Lerma fue víctima de una estafa mediante comprobantes de transferencia falsificados. El hecho se conoció en las últimas horas cuando los responsables de una carnicería del centro advirtieron que recibieron documentos que simulaban pagos, pero que no habían sido acreditados en ninguna cuenta bancaria.

Según la denuncia presentada ante la policía, los estafadores utilizaron capturas de supuestas transferencias para retirar mercadería del local, con la promesa de que el pago se había realizado. Los encargados del comercio, confiando en la veracidad de los comprobantes, entregaron cortes de carne antes de verificar efectivamente el ingreso del dinero.

Horas más tarde, al no constar los movimientos en la cuenta bancaria correspondiente, los propietarios del comercio se dieron cuenta de que habían sido engañados y radicaron la denuncia ante las autoridades.

Este tipo de engaños se vuelve cada vez más sofisticado, ya que los estafadores logran reproducir comprobantes digitales con apariencia legítima, lo que complica la detección inmediata del fraude. Las autoridades recomiendan a los comerciantes verificar el efectivo ingreso de fondos antes de entregar mercadería o dar por recibido un pago, y alertan sobre la proliferación de estas prácticas delictivas que afectan a pequeños y medianos negocios.