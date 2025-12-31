Nació el hijo de Maxi López y Christiansson: su primera foto

A pesar de sus compromisos laborales en la Argentina y de la exigencia que implica su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), Maxi López hizo una pausa en su agenda para estar presente en Suiza en un momento clave de su vida personal: el nacimiento de Lando, su segundo hijo junto a la modelo Daniela Christiansson. El exfutbolista eligió el último día del año para compartir públicamente la feliz noticia.

“31/12/2025 ¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo. ¡Muy feliz año para todos!”, escribió Maxi en su cuenta de Instagram, junto a una tierna imagen del recién nacido. El posteo se llenó rápidamente de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de seguidores, amigos y colegas.

Además de la foto con su hijo en brazos, el exdelantero compartió una serie de postales que resumen su intenso 2025: momentos junto a sus hijos, imágenes de su paso por el reality de cocina, una foto con Wanda Nara, postales de Daniela durante el embarazo y adelantos de los nuevos desafíos que afrontará como parte del canal de streaming Olga.



Minutos después del anuncio, López publicó otro mensaje en el que explicó que se tomará un breve descanso de las redes sociales para priorizar a su familia. “Por la llegada de Lando en los próximos días voy a dedicarme a estar con mi familia y disfrutar con ellos. Por eso voy a estar un poco alejado de las redes y les dejo en manos de mi equipo”, expresó.

En la misma línea, cerró el año con un mensaje de buenos deseos y anticipó su regreso a la actividad: “Que pasen un lindo fin de año y que el 2026 les traiga muchas cosas buenas. Ya nos vamos a estar viendo muy pronto por Olga y nos espera un año de muchos proyectos nuevos. Espero que me acompañen. ¡Gracias a todos y feliz año!”.

La llegada de Lando puso fin a la expectativa que había generado la elección del nombre, que el propio Maxi había explicado semanas atrás en una entrevista con Implacables (El Nueve). Allí contó que se trató de una decisión muy personal y coherente con la historia familiar: al igual que su hija Elle, nacida en Londres, quiso optar por un nombre inglés. “Quería poner un nombre inglés”, señaló, y admitió que también lo inspiró el piloto de Fórmula 1 Lando Norris.

Entusiasmado por esta nueva etapa, López se mostró sincero sobre lo que implica volver a ser padre de un recién nacido. “Me gustan los chicos, me gusta todo el tiempo que estoy pasando con Elle. Ahora llega otro y de nuevo a dormir poco, a estar cansado, a cambiar pañales, pero esas son cosas que, dentro del cansancio, a mí me llenan y me gustan”, confesó.

Desde que anunciaron el embarazo, Maxi y Daniela compartieron con sus seguidores distintos momentos de la espera. Días atrás, la modelo mostró en sus redes una situación cotidiana y divertida: cursando la semana 38 de embarazo y atravesando un resfriado, subió una historia con una sopa tailandesa bien picante que su pareja le había preparado. “Cuando estás enferma, con 38 semanas de embarazo, y tu marido te cocina algo picante”, escribió, agradeciendo el gesto.

Fiel a su estilo descontracturado, Maxi respondió con humor: “Terrible sopa Thai bien picante. Lando, ponete los botines que papá te está esperando para jugar un picadito. A salir, m’hijo”, mezclando ternura, fútbol y complicidad familiar.

Con la llegada de Lando, la familia López-Christiansson suma un nuevo integrante y consolida un proyecto de vida atravesado por distintas culturas, el humor cotidiano y la cercanía. Un cierre de año cargado de emoción y un comienzo de 2026 marcado por el amor, los desafíos y la familia como prioridad absoluta.