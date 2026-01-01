Nostradamus pronostica que una estrella morirá este año en cuatro escalofriantes predicciones

El astrólogo francés del siglo XVI Nostradamus es famoso por sus visiones proféticas sobre acontecimientos futuros.

A medida que entramos en el nuevo año, sus predicciones siguen intrigando.

El filósofo vidente previó una serie de acontecimientos aterradores que se desarrollarían en nuestra época.

Sus profecías estaban crípticamente codificadas en cuartetas, que revelaban el destino de los asuntos mundiales.

Muchas de ellas figuraban en su publicación de 1555, ’Las Profecías’, que contenía nada menos que 942 cuartetas, según el Times of India.

Siete meses, gran guerra

Una cuarteta afirma siniestramente: "Siete meses de gran guerra, gente muerta por el mal. Rouen, Evreux, el Rey no fallará".

Este verso podría interpretarse fácilmente como una referencia al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Algunos argumentan que Nostradamus ya había previsto la guerra, con su frase: "En dos ciudades habrá azotes como nunca se había visto", supuestamente prediciendo los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial, informa The Mirror.

Gran enjambre de abejas

Otra de las predicciones más extravagantes de Nostradamus dice: "El gran enjambre de abejas surgirá en la emboscada nocturna".

Algunos especulan que este evento podría ocurrir este año, ya que la línea está asociada con el número 26.

Sin embargo, no está claro qué simbolizan las abejas, ya que parece improbable que un enjambre masivo de abejas pudiera causar daños significativos mediante una "emboscada".

En este sentido, las “abejas” serían líderes o potencias organizadas que buscan expandir su dominio y ejercer control sobre otros territorios. No obstante, a esta advertencia también se suma otra expresión citada por el astrólogo francés para el mismo período: “fuego en el cielo”.

En base al consenso entre varios analistas, la frase podría aludir a las consecuencias del cambio climático, un fenómeno que suele aparecer en las lecturas contemporáneas de sus profecías.

Celebridad derribada por un rayo

Otra predicción de Nostradamus es que una celebridad será alcanzada por un rayo.

Según el verso 26 de Centenario I, Nostradamus dice: "El gran hombre será derribado en un día por un rayo".

Un gran hombre podría ser cualquier persona, desde la realeza hasta un líder mundial o una celebridad.

Pero lo que está claro es que a este individuo le caerá un rayo durante el día. ¿Quizás nos espere una tormenta eléctrica en una alfombra roja en 2026?.

Suiza se llenará de sangre

Esta predicción es espantosa y puede vincularse a un lugar específico de la actualidad.

Su siniestro verso dice: "Por el favor que la ciudad mostrará... el Tesino rebosará de sangre...". La pintoresca región italoparlante de Suiza se enfrenta a un sombrío pronóstico.

La sangre podría representar un evento con muchas víctimas, una plaga que azota la zona o algún tipo de catástrofe natural.

Los escépticos argumentarán que Nostradamus escribió en francés medio y usó frases latinas intencionalmente ambiguas.

Además, los múltiples manuscritos, errores ortográficos y las diversas interpretaciones de sus obras a lo largo de los siglos hacen que pueda resultar difícil determinar qué pretendía realmente el propio autor. /Yahoo Noticias /Mirror