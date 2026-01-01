El festejo familiar de Año Nuevo de Lionel Scaloni en Pujato, el pueblo donde nació

El festejo familiar de Año Nuevo de Lionel Scaloni en Pujato, el pueblo donde nacióDeportes01/01/2026
En los pueblos del interior del país las costumbres se mantienen inalteradas y la relación con los vecinos es mayor de la que existe en las grandes ciudades.
Lionel Scaloni nació en Pujato, una localidad de la provincia de Santa Fe, donde se refugia cada vez que quiere tranquilidad.
Allí pasó las Fiestas y esperó el Año Nuevo junto a su familia, donde lo grabaron desde un auto, sentado a la mesa, mirando la calle y viendo a la gente pasar.
Así celebró el Año Nuevo Lionel Scaloni, el entrenador campeón del mundo con la Selección Argentina, en Pujato, el pueblo donde nació.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/FLWxh8Rd8c— Corta (@somoscorta) January 1, 2026
