Insólito: Buscado desde hacía 10 días, un hombre apareció en pleno festejo de Año Nuevo

La situación llamó la atención por lo llamativo de que un joven bahiense que era buscado incesantemente por su familia se presentara en un móvil de televisión como si fuera lo más natural del mundo.

Maximiliano Echarri se había ido de su ciudad natal en bicicleta y por varios días su familia no tenía ideas de su paradero.

Echarri aprovechó que el móvil del canal local estaba haciendo notas y se acercó para tranquilizar a su familia.