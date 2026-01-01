El extraño posteo por Año Nuevo de Milei en inglés y que indica que sigue clonando perros

Los perros de Javier Milei son cuatro y llevan nombres de economistas a los que el Presidente admira: Murray, Milton, Robert y Lucas. Pero su perro más entrañable siempre fue Conan, con el que el Presidente sigue "hablando" a pesar de que murió en 2017.

Pero el mandatario hizo una extraña publicación por el Año Nuevo deseando un feliz año, aunque decidió hacerlo en inglés, por lo que no se entiende bien quién o quiénes son los destinatarios del mensaje. De todos modos lo que llamó la atención es que ahora parece que los perros presidenciales son 6 en lugar de cuatro.

No es la primera vez que Milei tiene que recurrir a la IA para hacer un posteo, en Navidad forzó una imagen con su hermana, cuando eran niños, para que ambos salieran sonrientes y parecieran nenes felices.

Obvio que las redes reaccionaron a la multiplicación de los perros.

Milei tiene que postear una foto ficticia con perros imaginarios.

Yo me quedo con el que hace asado. pic.twitter.com/3VzKul8lji — Riot Grrrl ✌️ 🇦🇷 (@SurferRosa1203) January 1, 2026

Ahora los perros del presidente son 6 y todos vamos a tener que fingir que siempre fueron 6 pic.twitter.com/7qffHWCJ7X — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) December 31, 2025