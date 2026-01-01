Año nuevo con guardias colmadas: Casi 600 asistidos en los hospitales de Salta

Entre la mañana del 31 de diciembre y el mediodía del 1° de enero, los hospitales de referencia de la ciudad de Salta registraron una intensa actividad sanitaria producto de las celebraciones de Año Nuevo. El Hospital San Bernardo y el Hospital Público Materno Infantil concentraron cerca de 600 atenciones, entre urgencias de adultos, emergencias pediátricas y casos gineco-obstétricos.

En el Hospital San Bernardo, centro clave para la atención de adultos y accidentología, se contabilizaron 229 ingresos por guardia, de los cuales 62 pacientes debieron quedar internados. Los principales motivos de consulta estuvieron vinculados a accidentes viales, con 18 ingresos por siniestros en motocicleta, y a quemaduras, donde se atendieron tres casos, solo uno de ellos relacionado con el uso de pirotecnia. Los otros dos episodios correspondieron a accidentes domésticos, uno por contacto con una puerta de horno y otro por agua caliente.

Por su parte, el Hospital Público Materno Infantil informó 352 atenciones en total. En el área de emergencia pediátrica se registraron 231 consultas, entre las que se destacaron cuatro casos de picaduras de alacrán en niños de entre 2 y 12 años. Todos evolucionaron de manera favorable y fueron dados de alta tras permanecer en observación. Además, se asistieron dos menores por quemaduras: un niño de 5 años con lesión conjuntival y un adolescente de 13 con una quemadura en una mano.

En el sector de maternidad, el inicio del año estuvo marcado por 16 nacimientos. Doce se produjeron durante el 31 de diciembre —tres niñas y nueve varones— y cuatro en las primeras horas del 1° de enero, con dos niñas y dos niños. A esto se sumaron 127 atenciones diarias en el área gineco-obstétrica, que incluyeron consultas de ginecología, obstetricia, clínica médica y odontología.

Desde el Ministerio de Salud Pública destacaron que, para garantizar la atención durante las fiestas, se desplegó un operativo especial que involucró a más de 600 agentes de los hospitales y centros de salud, entre médicos, enfermeros, técnicos, personal de laboratorio, imágenes, quirófano, administrativos, higiene y seguridad. Las autoridades anticiparon que en las próximas horas se difundirá un informe final con el detalle de las atenciones registradas en otros establecimientos de la Capital.