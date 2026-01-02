¡Bienvenidos! Salta recibe hoy el primer vuelo directo desde Florianópolis

Turismo02/01/2026
vuelo salta florianopolis

Salta recibirá hoy viernes 2 de enero a las 18:45 el vuelo inaugural directo desde Florianópolis, operado por Aerolíneas Argentinas.

La llegada del vuelo será acompañada por un acto protocolar que incluirá el tradicional bautismo del avión, la entrega de obsequios a los pasajeros y una bienvenida cultural con parejas de baile folklórico, en una puesta en escena pensada para destacar la identidad y hospitalidad salteña ante los visitantes brasileños.

La nueva ruta Salta–Florianópolis comenzará a operar con dos frecuencias semanales. Los lunes, el vuelo partirá desde Salta a las 10:40, arribando a Florianópolis a las 13:15, con regreso a las 16:20 y llegada a Salta a las 19:15. En tanto, los viernes, la salida desde Salta será a las 10:00, con arribo a las 12:35, mientras que el regreso despegará a las 15:50 para aterrizar en Salta a las 18:45.

El servicio se realizará con aeronaves de 170 pasajeros y una duración estimada de 2 horas y 35 minutos.

Con esta incorporación, Salta alcanza cuatro vuelos internacionales directos - Lima (Perú), Asunción (Paraguay), Panamá y Florianópolis (Brasil) -  y consolida su posición como principal nodo aéreo del norte argentino, fortaleciendo el turismo receptivo y ampliando las oportunidades de intercambio, especialmente con el mercado brasileño, uno de los más dinámicos de la región.

