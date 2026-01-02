El exceso de velocidad, la principal causa de muertes viales en Salta

La siniestralidad vial volvió a encender una señal de alarma en Salta y puso el foco en una conducta que se repite en la mayoría de los hechos más graves. De acuerdo al balance realizado por Adrián Sánchez Rosado, director de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, circular a velocidades superiores a las permitidas es el principal factor asociado a heridos graves y víctimas fatales en rutas y calles de la provincia.

El funcionario explicó que conducir por encima de los límites reduce de manera considerable la capacidad de reacción y agrava las consecuencias de cualquier impacto. “Muchas veces se juega al límite y cuando uno quiere reaccionar, ya es tarde”, advirtió en El Tribuno.

Dentro del ranking de infracciones, la velocidad encabeza la lista, seguida por la distracción al volante, especialmente por el uso del celular y el GPS, y por la alcoholemia, que registra picos los fines de semana y feriados y suele estar vinculada a despistes y vuelcos.

El director de Seguridad Vial también indicó que en el 62% de las víctimas fatales por siniestros viales hubo participación de una motocicleta, y que el 70% de las personas fallecidas en hechos con motos no llevaba casco.

En ese marco, aclaró que un niño puede viajar en moto únicamente si tiene más de 10 años, llega a los estribos, puede sujetarse correctamente y utiliza un casco infantil, no uno de adulto. “Así como un adulto no usa un calzado de un número que no es el suyo, un niño no puede usar un casco que no le corresponde”, ejemplificó.