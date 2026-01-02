Causa por trata: Habrían amenazado a las víctimas para evitar las denuncias

La investigación federal por una red de trata que captaba a alumnas de colegios secundarios de la ciudad de Salta reveló que algunos de los imputados amenazaron a las menores para evitar ser denunciados, una situación que encendió las alertas judiciales y derivó en la adopción de medidas de protección para las víctimas.

Según explicó el fiscal federal general Eduardo Villalba, durante las entrevistas realizadas en Cámara Gesell a 33 adolescentes, varias de ellas manifestaron temor y relataron que recibieron intimidaciones antes de que los acusados fueran detenidos.

En algunos casos, los imputados - entre los que figuran empresarios salteños con alto poder adquisitivo - habrían buscado garantizar el silencio de las víctimas para sostener el funcionamiento de la red.

La audiencia se llevó a cabo el 16 de diciembre ante el juez federal de Garantías Julio Leonardo Bavio, ocasión en la que Villalba solicitó extender el plazo de investigación hasta el 29 de mayo de 2026, un mes más de lo previsto originalmente. El pedido se fundamentó en la complejidad del caso y en la necesidad de profundizar el análisis de pruebas clave.

Hasta el momento, la Justicia contabiliza 33 víctimas y 9 imputados. Uno de los acusados es menor de edad y permanece en libertad; los otros ocho son mayores: seis cumplen prisión preventiva y dos se encuentran bajo prisión domiciliaria hasta el 29 de mayo. En estos últimos casos, fuentes judiciales señalaron que aún no existen pruebas suficientes que acrediten plenamente su participación.

Desde el inicio del proceso, el Área de Víctima de la Fiscalía de Distrito, a cargo de la psicóloga Verónica Olguín Rufino, desplegó un trabajo de contención que permitió que las adolescentes relataran cómo operaba la red y aportaran datos para identificar a nuevas víctimas.

En paralelo, la fiscalía federal de Salta y la Policía de Seguridad Aeroportuaria avanzan con el peritaje de teléfonos celulares y otros dispositivos secuestrados, además del análisis de transferencias bancarias y actividad en redes digitales. De esas evidencias surgieron nuevas imputaciones, que incluyen delitos de trata de personas con fines de explotación sexual agravada, asociación ilícita, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores y abuso sexual.