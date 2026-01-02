Festivales, cabalgatas, excursiones y más: Qué hacer este fin de semana en Salta

Con propuestas para todos los gustos y en cada rincón de la provincia, Salta arranca el verano con una agenda cargada de actividades desde hoy viernes y hasta el domingo.

Ferias, festivales, experiencias al aire libre, cine bajo las estrellas, caminatas, gastronomía y celebraciones especiales forman parte del Calendario Turístico de Verano, que invita a salteños y turistas a vivir el inicio de 2026 a pleno.

Actividades por municipio

Cachi

Viernes 2: Recepción del Primer Turista. Acceso a la Plaza Principal, a las 11.

Campo Santo

Domingo 4: Viví el verano en Campo Santo. Balneario Roberto Romero, desde las 9.

Cerrillos

Sábado 3: Manos Cerrillanas, en alojamientos de Cerrillos, a las 17.

Llevate lo Nuestro, en distintas locaciones, a las 18.

Domingo 4: Feria en el Corazón de Salta, Plaza Serapio Gallegos, a las 10.

La Morena Cerrillana, Anfiteatro Marcos Tames, a las 18.

Coronel Moldes

Viernes 2 y sábado 3: Cine bajo las estrellas, en barrios de la localidad.

Sábado 3: Recepción del Primer Turista, Plaza General Güemes, a las 11.

Guachipas

Del jueves 1 al domingo 4: Visitas guiadas en el Centro de Interpretación del Arte Rupestre, calle Arenales s/n, de 8 a 18.

Excursiones a Cuevas Pintadas, de 7 a 15.

Excursión a la cascada de Alemanía, Paraje Alemanía (RN 68 km 81), a las 8.

Del viernes 2 al domingo 4: Visitas guiadas en el Centro de Interpretación de la Quebrada de las Conchas.

La Caldera

Del jueves 1 al sábado 3: Cabalgatas junto al dique Campo Alegre, desde las 8.

Jueves 1 y sábado 3: Pastoreo de ovejas y caminata de bienestar, de 9 a 12.

Del viernes 2 al domingo 4: Experiencia de Stand Up Paddle en el dique Campo Alegre, desde las 8.

Sábado 3: Energía para despertar: meditación, Tai Chi Chuan y té matcha frío, a las 8 y a las 18.

La Poma

Viernes 2 y sábado 3: Festival de la Trucha, escenario Eulogia Tapia, desde las 23.

Metán

Jueves 1: Bienvenido 2026, Plaza San Martín, a las 20.

Sábado 3: Caminata a Balderrama, salida a las serranías de Metán, a las 7.

Molinos

Sábado 3: Recepción del Primer Turista, Plaza General Martín Miguel de Güemes.

Payogasta

Del jueves 1 al domingo 4: Expo-muestra Las memorias del pimiento, Centro de Interpretación, de 8 a 19.

Salta Capital

Del viernes 2 al domingo 4: Navidad Azul, Plaza Belgrano, desde las 18.

Tartagal

Domingo 4: Feria Tartagal y Feria de Arte Nativo, Plaza San Martín, a las 20.

Domingo 4: Balcones Gastronómicos, Plaza San Martín, a las 20.

Domingo 4: Matsuri de Reyes, Plaza San Martín (calle Rivadavia), a las 21.