Festivales, cabalgatas, excursiones y más: Qué hacer este fin de semana en Salta

Festivales, cabalgatas, excursiones y más: Qué hacer este fin de semana en SaltaTurismo02/01/2026InformateSalta
Con propuestas para todos los gustos y en cada rincón de la provincia, Salta arranca el verano con una agenda cargada de actividades desde hoy viernes y hasta el domingo.
Ferias, festivales, experiencias al aire libre, cine bajo las estrellas, caminatas, gastronomía y celebraciones especiales forman parte del Calendario Turístico de Verano, que invita a salteños y turistas a vivir el inicio de 2026 a pleno.
Actividades por municipio
Cachi
- Viernes 2: Recepción del Primer Turista. Acceso a la Plaza Principal, a las 11.
Campo Santo
Domingo 4: Viví el verano en Campo Santo. Balneario Roberto Romero, desde las 9.
Cerrillos
Sábado 3: Manos Cerrillanas, en alojamientos de Cerrillos, a las 17.
Llevate lo Nuestro, en distintas locaciones, a las 18.
Domingo 4: Feria en el Corazón de Salta, Plaza Serapio Gallegos, a las 10.
La Morena Cerrillana, Anfiteatro Marcos Tames, a las 18.
Coronel Moldes
Viernes 2 y sábado 3: Cine bajo las estrellas, en barrios de la localidad.
Sábado 3: Recepción del Primer Turista, Plaza General Güemes, a las 11.
Guachipas
Del jueves 1 al domingo 4: Visitas guiadas en el Centro de Interpretación del Arte Rupestre, calle Arenales s/n, de 8 a 18.
Excursiones a Cuevas Pintadas, de 7 a 15.
Excursión a la cascada de Alemanía, Paraje Alemanía (RN 68 km 81), a las 8.
Del viernes 2 al domingo 4: Visitas guiadas en el Centro de Interpretación de la Quebrada de las Conchas.
La Caldera
Del jueves 1 al sábado 3: Cabalgatas junto al dique Campo Alegre, desde las 8.
Jueves 1 y sábado 3: Pastoreo de ovejas y caminata de bienestar, de 9 a 12.
Del viernes 2 al domingo 4: Experiencia de Stand Up Paddle en el dique Campo Alegre, desde las 8.
Sábado 3: Energía para despertar: meditación, Tai Chi Chuan y té matcha frío, a las 8 y a las 18.
La Poma
Viernes 2 y sábado 3: Festival de la Trucha, escenario Eulogia Tapia, desde las 23.
Metán
Jueves 1: Bienvenido 2026, Plaza San Martín, a las 20.
Sábado 3: Caminata a Balderrama, salida a las serranías de Metán, a las 7.
Molinos
Sábado 3: Recepción del Primer Turista, Plaza General Martín Miguel de Güemes.
Payogasta
Del jueves 1 al domingo 4: Expo-muestra Las memorias del pimiento, Centro de Interpretación, de 8 a 19.
Salta Capital
Del viernes 2 al domingo 4: Navidad Azul, Plaza Belgrano, desde las 18.
Tartagal
Domingo 4: Feria Tartagal y Feria de Arte Nativo, Plaza San Martín, a las 20.
Domingo 4: Balcones Gastronómicos, Plaza San Martín, a las 20.
Domingo 4: Matsuri de Reyes, Plaza San Martín (calle Rivadavia), a las 21.