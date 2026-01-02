¡Trapitos, otra vez! Extorsionaron y atacaron a enfermera que se negó a pagarles

La problemática de los "trapitos" en las calles salteñas no solo se mantiene, sino que escaló hacia episodios de violencia con ataques físicos directos contra los ciudadanos, además de sus extorsiones pues ahora, uno de estos sujetos no tuvo mejor idea que atacar a una enfermera.

¿Qué pasó? Según el sitio El Informate Al Día, este episodio tuvo como víctima a una enfermera del Hospital San Bernardo quien fue salvajemente golpeada tras negarse a pagar 5.000 pesos, sufriendo el brutal ataque a plena luz del día mientras se dirigía a cumplir con su jornada laboral en el nosocomio, hace un par de días.

Los vecinos del barrio denunciaron que este grupo de delincuentes actúa con total impunidad a pesar de las reiteradas denuncias radicadas en la comisaría. “Si no pagás lo que ellos piden te dibujan el auto o te rompen los espejos”, explicaron sobre el violento accionar cotidiano que también aplican, además de la violencia física.

Según relataron los testigos, se trata de una pareja de "trapitos" que opera habitualmente en la zona y que utiliza puntas o fierros para intimidar a las personas que estacionan sus autos, llevando a que muchos trabajadores del hospital teman por su integridad física ya que las agresiones verbales y los aprietes se volvieron moneda corriente en las inmediaciones del edificio.

Ese temor se efectivizó luego de conocerse este ataque contra la enfermera, quien ya realizó una presentación judicial, manteniendo aún miedo al regresar a su trabajo, al pensar la posibilidad de ser increpada por sus agresores otra vez y sufrir heridas nuevamente ante la extorsión de estos vándalos.

Testigos apuntan al uso de violencia física y de armas caseras por estos "trapitos".