Encontraron un cuerpo en un campo de Córdoba y sospechan que podría tratarse de un femicidio

Durante las primeras horas de la mañana del 1 de enero, el cuerpo de una mujer fue encontrado sin vida en un campo de la localidad de Villa María, en la provincia de Córdoba. Las autoridades investigan el caso como un presunto femicidio, luego de que constataran que presentaba signos de violencia.

El hallazgo ocurrió cerca de las 09:30 horas, por lo que la Policía y la Fiscalía de turno, a cargo de Silvia Maldonado, tomaron intervención en el caso.

Según describieron fuentes policiales, el cadáver se encontraba oculto entre pastizales de un camino rural situado al este de la Sociedad Rural y detrás de la Universidad Nacional de Villa María.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no fue confirmada. Tampoco se tuvieron detalles sobre la edad aproximada, ni el tipo de lesiones que habría tenido en su cuerpo. Por este motivo, resultarían claves los resultados de la autopsia.

Según la información publicada por El Doce.tv, las autoridades focalizan ahora sus esfuerzos en obtener los resultados de las pericias clave que podrían esclarecer las circunstancias del deceso. Asimismo, la fiscal Maldonado dispuso la intervención de Policía Científica y la División Investigaciones de la Departamental San Martín para el relevamiento de la escena.