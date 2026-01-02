Salta se conecta con Florianópolis, ¿cuánto te costará alojarte en esa ciudad?

Salta vive hoy una jornada llena de grandes expectativas por el vuelo inaugural que unirá de forma directa nuestra ciudad con Florianópolis, estando previsto que este viernes a las 18:45llegue al Aeropuerto Martín Miguel de Güemes la primera aeronave de Aerolíneas Argentinas proveniente de Brasil.

El arribo será celebrado con un bautismo de agua y un despliegue folklórico único para recibir a los turistas brasileños y, pensando en los salteños que planean viajar, en InformateSalta sacamos la calculadora para conocer cuánto cuesta hospedarse cuatro noches en ese destino que tanto atractivo genera.

Existen opciones muy variadas para quienes buscan comodidad cerca del mar como hoteles de 3 estrellas frente a la playa: Una habitación Deluxe con vista al mar y desayuno incluido tiene un costo aproximado de $1.027.000. Para quienes prefieren un entorno de lujo, un hotel 4 estrellas con pileta y todas las comodidades ronda los $1.200.000 por la estadía completa.

Si el presupuesto es más ajustado, se consiguen alternativas cómodas como hoteles de 3 estrellas a un par de kilómetros del centro por $400.000. También destacan posadas ubicadas a pocas cuadras de la plaza principal que ofrecen habitaciones cuádruples con desayuno por $486.000, propuestas ideales para grupos familiares o amigos que viajan juntos.

Los departamentos son otra gran opción para quienes desean tener cocina propia y mayor independencia durante sus vacaciones. Un apartamento Deluxe de 40 metros cuadrados para dos adultos se consigue por $762.000 con desayuno incluido; otras unidades más amplias con capacidad para cinco camas y cocina equipada se posicionan en los $582.000 por las cuatro noches.

Para los que priorizan la ubicación, hay apartamentos y paradores a escasos metros de la playa con precios que oscilan entre los $500.000 y $700.000, propiedades que suelen contar con dormitorios privados y baños completos, asegurando una estancia confortable, con una oferta amplia y que se adapta tanto a parejas como a viajeros que buscan compartir gastos en habitaciones múltiples.