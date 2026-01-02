Luciano y Kevin Benavides, listos para un Dakar de desafíos y nuevos capítulos

Con el rugido de los motores como telón de fondo, los hermanos Benavides se preparan para escribir un nuevo capítulo en sus carreras en el Rally Dakar 2026, cada uno enfrentando desafíos distintos pero con un mismo espíritu competitivo.

Luciano competirá nuevamente en motos, mientras Kevin da el gran salto a la categoría de autos UTV/Buggy tras sus victorias en dos ediciones anteriores.

Para Luciano Benavides, este será su noveno Dakar y llega “al límite” después de un fuerte golpe en el Rally de Marruecos que casi lo deja afuera de la competencia. Con la rodilla y el hombro estables, el piloto confía en su preparación física y mental: “Si gano el Dakar, capaz no alargue tanto mi carrera”, reveló a El Tribuno. Su objetivo es claro: subirse al podio y, de ser posible, alcanzar la victoria que hasta ahora se le ha escapado.

“Este será el primer Dakar sin mi hermano Kevin en la misma categoría. Me libera más que presiona”, agregó Luciano, consciente de que ahora tendrá que asumir el protagonismo absoluto en la pista. La estrategia y la resistencia serán claves, especialmente en una edición que prescinde del extremo desierto del Empty Quarter y de la etapa cronometrada de 48 horas, lo que promete una competencia intensa y definida hasta el último día.

Por su parte, Kevin Benavides, bicampeón del Dakar en motos (2021 y 2023), enfrenta un cambio radical: dejar las dos ruedas y debutar en la categoría Challenger de autos UTV/Buggy. Tras una década de experiencias y lesiones que marcaron su camino, Kevin encara su décimo Dakar con “expectativas tranquilas”, paso a paso, sin presión. “Será duro estar afuera de las motos, pero feliz de poder reinventarme”, confesó. Su primer objetivo es llegar y hacerlo bien, con la meta realista de un top 5 en su nueva categoría.

El Dakar 2026 arranca oficialmente mañana en Arabia Saudita y promete emociones, estrategias y la consagración de leyendas, con los hermanos Benavides como protagonistas de historias distintas pero entrelazadas: uno buscando su primer podio y victoria máxima, el otro reinventándose y sumando un nuevo capítulo a su ya destacada carrera en el rally raid internacional.