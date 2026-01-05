¡Se vienen los Reyes Magos! Mirá los juguetes preferidos y sus precios

Se acercan los ansiados Reyes Magos, mañana martes 6 de enero los niños y niñas de Salta se levantarán con la ilusión de su llegada, por lo que desde InformateSalta les traemos opciones que aparecen vía digital para todos los bolsillos y cuáles son los más solicitados.

Cada 6 de enero en Argentina se recuerda la visita de los Reyes Magos al niño Jesús, una jornada especial que se recibe con mucha alegría, donde los chicos dejan sus zapatos la noche anterior con su cartita junto a pasto y agua por el viaje de los Reyes y sus camellos.

El recibir un presente es una tradición que surge de los obsequios que los Melchor, Gaspar y Baltazar llevan al pesebre, momento en que la mirra, el incienso y oro forman los símbolos de fe y amor haciendo hincapié en los valores de la generosidad, esperanza y el compartir.

Cada casa tiene su Rey Mago y como siempre se necesita ayuda cuando las ideas no surgen, les mostramos cuales son los regalos que nunca fallan con sus precios:

Juguetes de encastre:

Los juegos de construcción y de encastre son de los favoritos tanto por los más pequeños como los más grandes y varían en cuanto a precio y formas: los bloques de construcción de 80 piezas rondan los $34.000, los encastres con bloques magnéticos y con formas de animales alcanzan los $22.000, también se consigue bloques de 24 piezas por tan solo $4.000.

Muñecas y figuras de colección:

Estos juguetes se posicionan en el top 3 de los favoritos, nunca fallan y siempre son bienvenidos, desde bebotes hasta figuras articuladas: el kit completo de bebote con bolso y utensilios de comida cuesta $67.000, mientras que un bebote con su bañera tiene un valor de $20.000; dentro de los muñecos coleccionables se encuentra la figura de Lionel Messi a $49.900, mientras que las figuras de acción de superhéroes rondan los $10.000.

Juegos de mesa:

Los que siempre están, los que cada familia tiene en su biblioteca o armario, son los confiables juegos de mesa, que siempre llevan un momento de disfrute en la familia: el tradicional Monopoly ronda los $35.000, dentro de las novedades está el Tiempo Fuera un juego de destreza que cuesta $15.000, mientras que el juego de cartas Uno varía entre los $20.000 y $9.000.

Juegos al aire libre y deportivos:

La actividad al aire libre es perfecta sobre todo en época de calor como la que atravesamos, por lo que hacer algún deporte ya sea individual o grupal viene bien: en Argentina uno de los deportes más practicado es el fútbol por lo que una pelota es un golazo y varían entre los $40.000 a los $13.000 las más accesibles, unos guantes para atajar como el Dibu Martínez rondan los $10.000 a $20.000. Las bicicletas también son un buen regalo para los pequeños, pero se recomienda probarlas en vivo y directo, siendo Goldenbike uno de los referentes en Salta respecto a modelos y accesorios.

La tecnología presente:

Los juegos tecnológicos son de los más pedidos, desde tablets a videojuegos, permitiendo a los chicos adentrarse en un mundo de innovación pero siempre con la supervisión de los padres o tutores: para los Reyes Magos con mayor presupuesto la Play 5, una de las últimas consolas del mercado, tiene un valor que arranca en los $849.000, las tablets infantiles varían entre los $100.000 y $400.000.