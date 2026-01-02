Con un total de 50 niños, Salta superó su cantidad de adopciones anuales en 2025

En el último día hábil del 2025 se realizó la última adopción del año, con la cual se alcanzó un número histórico en términos de adopción desde junio de 2014.

Esto refleja la celeridad que la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia garantizó a estos procesos durante el año.

Por otro lado, el año finaliza con 32 niños, niñas y adolescentes que aún esperan por una familia con convocatorias que se encuentran activas y que se pueden consultar desde la página del poder judicial.

Además de los niños que ya están en convocatorias públicas hay otros que se encuentran en distintos estados de trámite previos a la declaración de adoptabilidad.

En ese sentido, el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta espera a todas aquellas personas y familias de cualquier parte del país que tengan consultas al respecto de alguna de las convocatorias, o que tengan dudas sobre el trámite de adopción.

Asimismo, quienes estén interesados pueden comunicarse al 0387 – 4258026 (disponible durante enero de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs)