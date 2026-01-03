Qué es el Cartel de los Soles, la organización criminal que EE.UU. vincula con Nicolás Maduro

En el centro de la escalada bélica entre Estados Unidos y Venezuela aparece un nombre que se repite en cada informe de inteligencia: el Cartel de los Soles.

Se trata de una estructura criminal que, según Washington, está enquistada en el corazón del poder bolivariano y es liderada por el propio Nicolás Maduro.

A diferencia de los carteles tradicionales de Colombia o México, esta organización no tiene una jerarquía piramidal clara, sino que funciona como una red de células compuestas por altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

¿Por qué se llama "Cartel de los Soles"?

El nombre de la organización es puramente simbólico y remite a la simbología militar de Venezuela. Los generales de ese país llevan en sus uniformes insignias doradas con forma de sol en lugar de las tradicionales estrellas.

El término fue acuñado en la década del 90, cuando comenzaron las primeras investigaciones por narcotráfico que involucraban a oficiales de la Guardia Nacional. Con el paso de los años, la denuncia escaló hasta alcanzar a figuras como Diosdado Cabello y el propio Maduro.

El pasado 24 de noviembre de 2025, el Departamento de Estado de EE.UU., bajo la dirección de Marco Rubio, designó formalmente al Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera (FTO).

Según el informe oficial, el grupo no solo trafica cocaína hacia Norteamérica, sino que brinda apoyo material y financiero a otras bandas transnacionales como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa. Esta calificación le dio a la administración de Donald Trump las herramientas legales para justificar el reciente despliegue militar en el Caribe.

Los líderes señalados por Estados Unidos

De acuerdo a las investigaciones de agencias como la DEA, los principales referentes de esta red serían:

Nicolás Maduro: Señalado como el jefe máximo de la estructura.

Diosdado Cabello: Diputado y figura clave del chavismo.

Vladimir Padrino López: Ministro de Defensa.

Pese a las graves acusaciones, desde el Palacio de Miraflores han negado sistemáticamente la existencia del cartel, calificándolo como un "show mediático" y un "refrito" del imperialismo para justificar un golpe de Estado.