Así fue el operativo de Estados Unidos para capturar y detener a Nicolás Maduro

El presidente de EE.UU., Donald Trump, elogió este sábado lo que llamó una “operación brillante”, al referirse a la captura de Nicolás Maduro, quien fue sacado del país junto a su esposa.

Durante la madrugada de este sábado, Caracas y otras zonas de Venezuela se vieron sacudidas por explosiones y detonaciones, acompañadas del sobrevuelo de aviones militares a baja altura, lo que provocó alarma entre los habitantes.

Vecinos y usuarios en redes sociales compartieron videos e imágenes que mostraban columnas de humo y destellos de las explosiones, así como escenas de ciudadanos corriendo por las calles.

Según algunos reportes, los incidentes se habrían concentrado cerca de instalaciones estratégicas, como Fuerte Tiuna, al oeste de Caracas, y la base aérea de La Carlota.



El régimen venezolano denunció oficialmente que la presunta agresión afectó tanto a localidades civiles como militares en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

De acuerdo con fuentes consultadas por CBS News, Maduro fue capturado por una unidad de las fuerzas especiales y de élite del Ejército estadounidense de los Delta Force.

El episodio ocurre en medio de una escalada de tensiones entre Caracas y Washington, marcada por semanas de denuncias mutuas y advertencias sobre posibles operaciones militares en Venezuela.

En noviembre, Trump había alertado públicamente sobre la posibilidad de intervenciones contra el régimen chavista, al que acusó de liderar redes de narcotráfico, y en los últimos días se reportaron ataques con drones contra instalaciones portuarias venezolanas, según informes de prensa, aunque no confirmados oficialmente por Washington.

Hasta ahora, no hay detalles precisos sobre víctimas o daños materiales, y la situación mantiene en vilo a la región mientras se esperan mayores precisiones sobre los ataques y sus repercusiones políticas y humanitarias.