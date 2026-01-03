River sumó a Barovero y mudó su pretemporada al sur, donde fue recibido por los hinchas

River Plate arribó en la madrugada de anoche a San Martín de Los Andes, donde fue recibido por un gran número de hinchas, para continuar con la pretemporada de cara a la competencia oficial.

Como es habitual, el equipo conducido por Marcelo Gallardo mudó su preparación a la Patagonia antes de los primeros amistosos.

¡¡IMPRESIONANTE RECIBIMIENTO DE LOS HINCHAS DE RIVER AL PLANTEL EN SAN MARTÍN DE LOS ANDES!! pic.twitter.com/qsvb3tcuRO — SportsCenter (@SC_ESPN) January 3, 2026

Antes de viajar, el Millonario ya contó con el regreso de Marcelo Barovero, quien se sumó al cuerpo técnico como entrenador de arqueros y trabajó con los goleros en Ezeiza.

Además, el equipo comenzará el año con dos caras nuevas: los volantes Fausto Vera y Aníbal Moreno, quienes se sumaron desde el fútbol brasileño.

De esta manera, la lista de convocadas para la pretemporada fue la siguiente.

Por otra parte, tras unos días en San Martín, River trasladará su preparación a Uruguay, donde jugará dos amistoso ante Millonarios de Colombia y Peñarol, a quienes enfrentará en el Campus de Maldonado en el marco de la Serie Río de la Plata.

Los juegos irán el domingo 11 y el sábado 17 a las 21 y 22, respectivamente.