¿Tu gato te quiere o solo te usa? La ciencia revela la respuesta definitiva sobre el afecto de los felinos

La relación entre el humano y el gato siempre fue un misterio que despierta más preguntas que respuestas. Aunque son adorados por millones, su comportamiento independiente genera dudas constantes sobre si realmente nos quieren o si simplemente toleran nuestra presencia por conveniencia.

Sin embargo, una investigación encabezada por Kristyn Vitale, de la Universidad Estatal de Oregón, arrojó luz sobre este vínculo. El estudio, publicado en Current Biology, analizó a 79 gatitos y reveló un dato contundente: más del 64% desarrolla un “apego seguro” hacia sus cuidadores.

El "apego seguro" de los felinos

Este tipo de apego no es un simple capricho conductual; implica que el animal confía en su dueño como una figura estable y protectora. Según Vitale, los gatos con apego seguro están notablemente menos estresados cuando su cuidador está presente, lo que les permite explorar su entorno con tranquilidad.

A diferencia de los perros, que fueron criados durante siglos para colaborar con nosotros, los gatos mantienen rasgos más marcados de independencia por una domesticación más reciente. Pero eso no significa falta de afecto. Si tu gato busca contacto físico, duerme cerca tuyo o vocaliza más cuando llegás a casa, está demostrando un vínculo emocional profundo.

Cómo fortalecer la relación con tu gato

Si bien cada felino tiene su personalidad, la ciencia sugiere formas concretas de mejorar esta conexión emocional. La clave no está en forzar el cariño, sino en construir confianza con paciencia y respeto mutuo.

Los expertos recomiendan respetar siempre su espacio y sus tiempos de interacción. Además, es fundamental jugar regularmente con ellos para estimular su mente y proporcionarles un entorno enriquecido con rascadores y escondites. Al igual que con los bebés humanos, los gatos responden mejor cuando se sienten seguros y en control de su territorio.