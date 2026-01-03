Salta dio la bienvenida al primer vuelo directo desde Florianópolis

La Provincia celebró la llegada del primer vuelo directo desde Florianópolis, operado por Aerolíneas Argentinas, en un acto realizado en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, que fue encabezado por la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, junto a autoridades provinciales y representantes del sector privado.

La recepción incluyó el bautismo del avión, la entrega de obsequios a los pasajeros y la participación de parejas de baile folklórico, en una bienvenida que puso en valor la identidad cultural salteña y la hospitalidad del destino.

Durante el acto, la ministra Arancibia destacó que “el inicio de esta ruta aérea es un paso muy importante para seguir fortaleciendo la conectividad internacional de Salta y consolidar nuestro rol como el principal hub aéreo del norte argentino”, al tiempo que remarcó que “Brasil es hoy el principal mercado internacional que visita la provincia, por lo que esta conexión directa abre nuevas oportunidades para el desarrollo turístico y económico”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf, señaló que “esta nueva ruta es el resultado del trabajo articulado entre el sector público y privado y representa una gran oportunidad para seguir generando empleo, inversiones y crecimiento para toda la cadena turística de la provincia”.

Los pasajeros también destacaron la importancia del nuevo servicio. Uno de ellos expresó que “el vuelo directo facilita muchísimo el viaje y permite conocer Salta de una manera más simple y accesible”, valorando además la cálida recepción brindada a su llegada.

A partir del 2 de enero de 2026, el vuelo directo Salta–Florianópolis comenzó a operar con dos frecuencias semanales, los días lunes y viernes, con aeronaves de 170 pasajeros y una duración aproximada de 2 horas y 35 minutos. Los lunes, el vuelo parte desde Salta a las 10:40, arriba a Florianópolis a las 13:15, y regresa a las 16:20, con llegada a Salta a las 19:15. En tanto, los viernes la salida desde Salta es a las 10:00, con arribo a Florianópolis a las 12:35, mientras que el regreso despega a las 15:50 y arriba a Salta a las 18:45.

Con esta nueva ruta, la provincia alcanza un total de cuatro vuelos internacionales directos, sumándose a las conexiones con Lima (Latam), Asunción (Paranair) y Panamá (Copa Airlines). De esta manera, Salta refuerza su rol estratégico como punto de conexión aérea en el norte del país, facilitando el turismo receptivo y ampliando las alternativas de viaje para los salteños.

El turismo brasileño es actualmente el principal mercado internacional que visita la provincia, y la conexión con Florianópolis abre nuevas oportunidades para captar viajeros de otras ciudades del sur de Brasil, como Curitiba, Río Grande do Sul y distintas localidades del estado de Santa Catarina. Florianópolis, capital de ese estado, se destaca por su calidad de vida y por ser la ciudad brasileña con mayor Índice de Desarrollo Humano, con una economía basada en la tecnología, el turismo y los servicios, lo que la convierte en un mercado de alto poder adquisitivo y con fuerte interés por experiencias culturales, gastronómicas y naturales como las que ofrece el norte argentino.

La Provincia de Salta continúa trabajando de manera articulada con Aerolíneas Argentinas, la Secretaría de Turismo de la Nación y el sector privado para ampliar la red aérea y fortalecer su posicionamiento como destino turístico internacional.