Javier Milei vetó siete leyes impulsadas por la oposición en el 2025: Cuáles son, una por una

Con una oposición que logró imponer su agenda gracias a una mayoría circunstancial, el presidente Javier Milei recurrió de manera reiterada al veto para frenar siete leyes ya sancionadas durante el 2025, en su mayoría vinculadas a demandas sociales, previsionales y educativas.

2025, un año legislativo cargado de vetos y pulseadas políticas

Hasta las elecciones del 26 de octubre, el oficialismo enfrentó un escenario complejo en el Congreso. La oposición logró avanzar con proyectos propios, que luego fueron anulados sin miramientos por el Poder Ejecutivo.

El primer veto del año se formalizó el 23 de junio, con el decreto 424 publicado en el Boletín Oficial. La medida dejó sin efecto la ley 27.790, que declaraba la emergencia por 180 días en la provincia de Buenos Aires, con foco en Bahía Blanca y Coronel Pringles, tras el temporal de marzo.

La norma había sido aprobada el 4 de junio en la Cámara de Diputados con 153 votos afirmativos y 32 negativos. Entre sus puntos centrales, preveía la creación de un fondo especial de 200.000 millones de pesos para atender la situación.

El Congreso sancionó normas clave que luego fueron vetadas por el Ejecutivo nacional.

El mismo mes, el Congreso avanzó con la emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. El proyecto buscaba actualizar aranceles, fortalecer pensiones y garantizar su compatibilidad con el empleo formal, tras obtener media sanción el 5 de junio y quedar convertido en ley el 10 de junio.

Jubilaciones, discapacidad y salud: los vetos que impactaron en lo social

En esa misma sesión del 5 de junio, Diputados también aprobó un incremento excepcional para jubilaciones y pensiones. La iniciativa restituía el 7,2% perdido en el cambio de fórmula y elevaba el bono de 70.000 a 110.000 pesos, con actualización por inflación.

Ese día también se avaló la prórroga de la moratoria previsional, una herramienta que el Gobierno había decidido discontinuar. Ambos proyectos fueron ratificados por el Senado el 10 de julio.

El 4 de agosto, Milei vetó las dos leyes jubilatorias junto con la emergencia en Discapacidad mediante el decreto 534. El argumento oficial fue que “no se habían planteado fuentes de financiamiento” para cubrir el impacto fiscal de las medidas.

Pocos días después, la oposición volvió a avanzar en el Congreso. El 7 de agosto en Diputados y el 22 del mismo mes en el Senado se sancionaron la ley de financiamiento universitario y la emergencia del sistema de salud pediátrica, en medio de la crisis del Hospital Garrahan.

Universidades, Garrahan y ATN: los últimos vetos del año

La ley de financiamiento universitario obligaba al Gobierno nacional a actualizar de manera bimestral los gastos de funcionamiento de las universidades públicas según el IPC del Indec. También establecía recomposiciones salariales para docentes y no docentes.

El 10 de agosto de 2025, el presidente volvió a vetar esa norma a través del decreto 647, publicado en el Boletín Oficial. Una ley similar ya había corrido la misma suerte durante 2024.

En el mismo decreto, Milei anuló la ley 27.796 de Emergencia Pediátrica. La iniciativa declaraba la emergencia sanitaria por un año y buscaba recomponer salarios de residentes, además de eximir del impuesto a las Ganancias las horas de guardia y extras.

El último veto del año alcanzó a la ley 27.794, que modificaba la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional. El decreto 652/2025, publicado el 12 de septiembre, dejó sin efecto la transferencia “automática y diaria” de esos fondos a las provincias, sancionada por Diputados el 20 de agosto.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas