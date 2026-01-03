Incautan 1600 kilos de hojas de coca: Retienen tres camionetas e infraccionanan a seis personas por contrabando

Incautan 1600 kilos de hojas de coca: Retienen tres camionetas e infraccionanan a seis personas por contrabandoPoliciales03/01/2026InformateSalta
Imagen ilustrativa.
El procedimiento se concretó durante un control vehicular en ruta nacional 34, en el ingreso a la localidad. Seis hombres fueron infraccionados por transgredir el Código Aduanero. Intervino la Fiscalía Federal.
Efectivos de la División Policía Rural del Distrito de Prevención 13 de Rosario de la Frontera, en el marco de un patrullaje preventivo en ruta nacional 34, infraccionaron a 6 hombres por infringir la Ley 22415 de Código Aduanero. El procedimiento fue sobre ruta nacional 34 a la altura del ingreso a la localidad de Copo Quile.
Durante la intervención, inspeccionaron tres camionetas y constataron que transportaban 1600 kilos de hojas de coca. Secuestraron el cargamento y los rodados fueron retenidos.
Intervino la Fiscalía Federal.
