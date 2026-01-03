Maduro y su esposa se encuentran en un buque militar rumbo a Nueva York

Estados Unidos confirmó la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. El hecho ocurrió tras un ataque que se realizó durante la madrugada de este sábado 3 de enero que afectó a varios estados y a la capital, Caracas, por orden del presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense anunció que ofrecerá mayores detalles sobre la operación en una conferencia de prensa que se hará en su mansión de Mar-a-Lago, Florida, a las 11:00 de la mañana de este sábado (16:00 GMT).

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó en diálogo con Fox News que Nicolás Maduro y su mujer se encuentran en un buque militar estadounidense y están siendo llevados a Nueva York, donde ya han sido acusados de cuatro delitos relacionados con el narcotráfico.

Asimismo, afirmó que vio "en directo" la captura del mandatario venezolano y su esposa, en una operación militar que describió "como un show televisivo", informó la agencia Afp.

"La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos", dijo Trump en la entrevista con la emisora Fox. La operación fue "muy bien organizada" y ningún estadounidense perdió la vida, añadió el mandatario republicano.

Agregó también que el Ejército estadounidense estaba preparado para realizar hoy una "segunda oleada" de ataques sobre Venezuela, pero afirmó que la primera acometida "fue tan letal" que no hicieron falta acciones adicionales.

Respecto a Maduro y su esposa, señaló que se encuentran en un buque militar estadounidense y que son llevados a Nueva York para ser juzgados.